Habla Barbón sobre el demoledor informe encargado por el Principado a raíz del accidente minero de Cerredo: "El propósito es depurar las responsabilidades"

“El propósito de este informe es depurar todas las responsabilidades, analizar lo sucedido, rehacer el servicio y evitar, con y por todos los medios a nuestro alcance, que nada así pueda volver a suceder”. Son palabras de Adrián Barbón, presidente del Principado, tras conocer el informe elaborado por la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento del Servicio de Minas a raíz del accidente en la “explotación ilegal” de Cerredo, en el que fallecieron cinco trabajadores.

El informe, de 300 páginas y con 11 recomendaciones, señala, entre otros aspectos, que desde Minas se utilizó la figura del Proyecto de Investigación Complementaria (PIC) como subterfugio para autorizar la extracción de carbón y, de ese modo, “eludir” el plan de cierre de la minería.

Barbón se manifestó en sus redes sociales sobre el contenido del informe. “En estos momentos, como presidente, estoy procediendo a la lectura detallada y al análisis exhaustivo del mismo. Soy consciente de que abundan los análisis en caliente, con declaraciones precocinadas que no se basan, ni siquiera, en una primera lectura”, destacó, para añadir que “mi forma de hacer política no es esa”.

El jefe del Ejecutivo indicó que, “desde el rigor y la seriedad”, reitera lo ya señalado hace un año: “saber la verdad, llegar hasta el final, hacer justicia a los mineros fallecidos y adoptar todas las decisiones que impidan que nada así vuelva a tener lugar”. Es el cometido que, según explicó, encargó personalmente al consejero de Ciencia, Borja Sánchez, al confiarle las competencias de Industria.

Barbón recalcó que la elaboración de este informe fue una “decisión personal”, con el objetivo de “saber la verdad”.

“En otras comunidades, ante hechos así, se opta por el silencio o por tapar las cosas. En Asturias hicimos justo lo contrario: se ordenó una investigación exhaustiva y llegar hasta el final. Como dije entonces y repito hoy, era mi compromiso de sangre, como miembro de la familia minera, con las familias de los fallecidos”, afirmó. Añadió que se trata de un informe “riguroso, de más de 300 páginas” y que es el primero de los análisis en curso que plantea conclusiones.

El presidente detalló también los últimos pasos. Según explicó, el informe definitivo lo recibió el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, el 27 de marzo. “Lo analizó durante unos días con su equipo —teniendo en cuenta que coincidió con los días festivos de Semana Santa— y ayer, 6 de abril, nos lo expuso al Consejo de Gobierno, tal y como correspondía, al tratarse de un encargo del propio Consejo”, señaló.

Barbón recordó, además, las decisiones adoptadas por el Consejo de Gobierno: “Asumir íntegramente las recomendaciones y conclusiones del informe, lo que supondrá una reconstrucción y una regeneración total del Servicio de Minas de Asturias; remitir el contenido del informe a los miembros del Consejo para su examen detallado —incluyéndome a mí como presidente—, lo que se hizo ayer a las 12:13 vía correo electrónico; y trasladarlo a la Fiscalía, a la comisión de investigación de la Junta General y a la Comisión de Seguridad Minera”.