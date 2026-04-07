El hombre que disparó a un joven en Ribadesella tiene antecedentes por delitos de lesiones y contra la seguridad vial en Amsterdam: adujo para librarse que era una mujer
El agresor queda en libertad con cargos tras prestar declaración ante el tribunal de instancia de Llanes
El hombre que disparó a un joven en Ribadesella porque no le dejaban dormir los clientes de un pub, en la madrugada de este lunes, no es la primera vez que tiene problemas con las fuerzas de seguridad. Ocurrió en Amsterdam, donde le detuvieron por lesiones y por un delito contra la seguridad vial. El riosellano, que trabaja como camionero, adujo al parecer para librarse de los cargos que era mujer, aunque en su carné de identidad figura como hombre.
El individuo, que disparó un arma de nueve milímetros, aunque afortunadamente la víctima, Yisandri Lantigua Flete, sólo fue alcanzado por una esquilrla en el muslo, compareció este martes ante el tribunal de instancia de Llanes, y quedó en libertad con cargos tras prestar declaración. En principio se le investiga por un delito de lesiones causadas por un arma de fuego y por tenencia ilìcita de armas, ya que carecía de la correpondiente licencia de armas.
Según se dice entre los vecinos de Ribadesella, se trata de un hombre que reside en la localidad de toda la vida y que conduce un camión.
El incidente ha causado cierta conmoción en Ribadesella, donde no se comprende la violenta reacción de este vecino que a punto estuvo de causar una desgracia.
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