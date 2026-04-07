"Es un honor poder trabajar por mi país", dice el nuevo ministro de Desarrollo Rural de Grecia, casado con una asturiana

"Es un honor para mí poder trabajar por Grecia", dice a LA NUEVA ESPAÑA Margaritis Schinás (Salónica, 1962), nombrado hace escasos días Ministro de Desarrollo Rural en Grecia. Poco más puede decir Schinás de su nuevo cargo, porque aún no ha "aterrizado", como describe este exvicepresidente de la Comisión Europea (2019-2024) muy vinculado a Asturias por su matrimonio con la asturiana Mercedes Alvargonzález. La conoció hace más de 40 años cuando ambos estudiaban en el Colegio de Europa de Brujas (Bélgica). El político griego tenía previsto disfrutar más de la tierra natal de su mujer tras dejar la Comisión Europea, tal y como él mismo confesó en una entrevista con este periódico hace poco más de un año, pero parece que ahora lo va a tener difícil.

Schinás y su esposa, en Gijón, en marzo de 2025. / Marcos León

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, le ha reclamado para formar parte de su gobierno tras una profunda remodelación debida a la dimisión de tres ministros involucrados en un caso de corrupción, precisamente por malversar fondos europeos. Margaritis Schinás juró su cargo el pasado día 4 en Atenas y se ocupará de la cartera que ocupaba Kostas Tsiaras. Junto a éste también ha sido reclutado Evangelos Tournas, que se pondrá al frente de Crisis Climática y Protección Civil, hasta ahora en manos de Ioannis Kefalogiannise.

También dimitió el viceministro de Sanidad, Dimitris Vartzopuos, cuyas responsabilidades se distribuirán internamente. Además, Makarios Lazaridis y Yannis Andrianos pasan a ser viceministros.

Fondos para la agricultura

Mitsotakis quiere así poner fin a la crisis generada por la investigación de la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés), que solicitó al Parlamento griego el levantamiento de la inmunidad de once de sus diputados para poder avanzar en las pesquisas de una presunta trama de malversación de fondos europeos destinados a la agricultura en 2021. Se habla de más de 200 millones de euros.

Schinás, de pie, tercero por la izquierda, junto a Evangelo Tournas y Makarios Lazaridis, en su toma de posesión en Atenas, el pasado sábado 4, ante el primer ministro, Kiriakos Mitsotakys, y el presidente de la República Griega, Konstantine Tassoulas. / VITSARAS GEORGE

En la trama investigada se encuentran los tres ya exministros, aparte de diputados y funcionarios de la Agencia Griega de Pagos y Control para la Orientación y Garantía de Ayudas Comunitarias. La Fiscalía mantiene varias investigaciones abiertas.