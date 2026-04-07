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MicroBank impulsó 115 negocios de emprendedores en Asturias en 2025 que generaron 240 empleos

La entidad concedió 243 microcréditos por un valor superior a los 5 millones de euros, para respaldar el inicio y consolidación de pequeños negocios

El director de una oficina de CaixaBank en Salou, herido tras ser apuñalado por un cliente

El director de una oficina de CaixaBank en Salou, herido tras ser apuñalado por un cliente / MIREIA ARSO

P. C.

Oviedo

MicroBank, el "banco social" de CaixaBank, apoyó la creación de 115 negocios de emprendedores en Asturias en 2025 que generaron 240 puestos de trabajo.

Durante el pasado año, más de 30.500 iniciativas de emprendedores recibieron el apoyo financiero de MicroBank, con 662,4 millones de euros destinados a la creación y consolidación de negocios, un 19 % más que el año anterior, según recoge el Informe Anual 2025 de la entidad. En el caso de Asturias, se concedieron 243 microcréditos para la puesta en marcha y consolidación de pequeños negocios por un valor de más de 5 millones de euros, lo que representa un incremento del 9% de financiación respecto a 2024.

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"Estos datos muestran cómo el microcrédito es un instrumento clave para favorecer el emprendimiento y facilitar el inicio de proyectos empresariales viables o consolidarlos", destacaron fuentes de CaixaBank, que apuntaron que en 2025 el importe medio de los préstamos proporcionados por MicroBank para emprendedores fue de 21.713 euros.

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