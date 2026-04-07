El motivo por el que diez rectores europeos se reunirán esta semana en Oviedo: es la primera vez que se evalúa una alianza de universidades

La alianza Ingenium, formada por diez Universidades europeas y liderada por la asturiana, participará esta semana en un proceso de evaluación externa organizado por el Programa de Evaluación Institucional (IEP) de la Asociación Europea de Universidades. Se trata de la primera vez que este programa aplica su metodología a una alianza de universidades europeas.

La visita comenzó este lunes y se extenderá hasta el 10 de abril en la Universidad de Oviedo, institución que coordina el consorcio. Durante esos días, alrededor de 60 participantes entre rectores, personal académico, técnico, de gestión y estudiantes, tomarán parte en un programa de trabajo que incluye reuniones internas y sesiones abiertas.

El rector Ignacio Villaverde participará en varios de los encuentros previstos, entre ellos una reunión con los responsables de las universidades socias, un seminario de intercambio de experiencias y la presentación final de conclusiones.

El IEP es un sistema de evaluación por pares en el ámbito de la educación superior europea que lleva más de 30 años en funcionamiento y ha realizado evaluaciones en instituciones de más de 50 países. Su enfoque es no vinculante y está orientado al análisis de la gobernanza, la gestión y los procesos internos.

En el caso de Ingenium, la evaluación se articula en torno a cinco cuestiones: la definición de su visión estratégica, los mecanismos para alcanzar sus objetivos, los sistemas de seguimiento, los procedimientos de aseguramiento de la calidad y el modelo de transición hacia una cooperación institucional más integrada. El programa incluye reuniones con los órganos de gobierno de la alianza, el personal académico implicado en la oferta educativa y las actividades de investigación, los responsables de calidad, estudiantes, agentes externos y personal de servicios vinculados a movilidad e internacionalización.

Actividades a lo largo de la semana

El viernes 10 de abril, el equipo evaluador presentará un informe oral preliminar con sus conclusiones y recomendaciones, primero al rector y posteriormente al conjunto de la alianza.

Dentro de la agenda, el jueves 9 de abril se celebrará un seminario abierto en el Aula Magna del Edificio Histórico. La actividad estará estructurada en tres mesas redondas (centradas en la dirección estratégica, la oferta académica y la participación estudiantil), y una presentación final a cargo del director de la alianza, Juan Rayón.

La evaluación coincide con varios procesos en curso dentro de Ingenium, como la presentación de candidaturas a convocatorias europeas de financiación para el periodo 2027-2028, la propuesta para el Sello de Título Europeo y el desarrollo de su oferta educativa conjunta, que contempla nuevas microcredenciales, programas Pathway, y titulaciones compartidas, tal y como ya adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

El consorcio está integrado por diez universidades europeas, que son, además de la de Oviedo: la Universidad de Ciencias Aplicadas de Karlsruhe (Alemania), la Universidad de Medicina de Sofía (Bulgaria), la Universidad de Ciencias Aplicadas del Sudeste de Finlandia, la Universidad de Rouen-Normandía (Francia), la Universidad de Creta (Grecia), la Universidad Tecnológica de Munster (Irlanda), la Universidad Gabriele d’Annunzio de Chieti-Pescara (Italia), la Universidad Técnica Gheorghe Asachi de Iași (Rumanía) y la Universidad de Skövde (Suecia).