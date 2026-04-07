Lo que pagará de más este año cada asturiano en el IRPF por no estar adaptada la tarifa a la inflación acumulada

La no deflactación de la tarifa del IRPF y la falta de actualización de los mínimos personales y familiares a nivel estatal en un entorno inflacionista le costará a los asturianos una media de más de 340 euros en su declaración de la renta, que puede presentarse a partir de hoy por internet.

Según una simulación elaborada por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas de España (CGE), un contribuyente asturiano con una renta de 25.000 euros puede llegar a pagar 257,05 euros más al no estar ajustada la tarifa estatal del impuesto a la inflación acumulada entre 2022 y 2026, y en el caso de una renta de 30.000 euros puede llegar a pagar 340,97 euros más. Si su renta es de 45.000 euros, la cuantía que paga de más se eleva a 528,02 euros. En el tramo de entre 30.000 y 45.000 euros se sitúa el contribuyente medio asturiano. Si se va a rentas mayores, el pago de más se eleva. En el caso de rentas de 70.000 euros, el pago en exceso es de 758,87 euros y para las rentas de 400.000 euros de 2.152,30 euros.

El Registro de Economistas Asesores Fiscales ha realizado esa simulación teniendo en cuenta la variación salarial media registrada en la Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo elaborada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social entre 2022 y 2026 (subida acumulada del 18,10%) y la variación del índice de precios al consumo entre enero de 2022 y diciembre de 2025 (subida acumulada del 15,8%). Durante ese periodo la tarifa estatal del IRPF ha permanecido invariable. "Al no deflactar la tarifa se produce una progresividad en frío. Los salarios suben con la inflación sin que el contribuyente gane poder adquisitivo, pero esa subida salarial provoca que se tribute en tramos más altos", explicó Raquel Jurado, técnico del gabinete de estudios del REAF.

La simulación del REAF tiene en cuenta la no deflactación de las tarifas estatales, pero no la de las tarifas autonómicas. El Gobierno del Principado se ha negado a adaptar las tarifas de todos los contribuyentes a la inflación acumulada de los últimos años. Otras comunidades si han deflactado sus tarifas en algunos de los últimos ejercicios. Es el caso, según destacó el REAF, de Andalucía, Aragón, Canarias, Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco.

El Gobierno del Principado, en vez de deflactar las tarifas, ha apostado durante los últimos años por intensificar las deducciones dentro de lo que ha denominado "vía fiscal asturiana". Es la segunda comunidad autónoma, después de la Comunidad Valenciana, con más impactos fiscales (un total 34) sobre el IRPF. Sin embargo, los economistas del REAF consideran que, a nivel general, hay demasiadas deducciones y dudan de su efectividad. "Es mayor su impacto visual que su aplicación efectiva", destacó Agustín Fernández, presidente del REAF.

El Consejo General de Economistas de España (CGE), a través del REAF, presentó esta mañana el estudio “Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2026”, una publicación que alcanza su vigésimo quinta edición y que se ha consolidado como obra de referencia para analizar la normativa tributaria de las comunidades autónomas y de los territorios forales, y compararla. Es estudio constata que la recaudación sigue creciendo. La recaudación total de las comunidades autónomas en 2023, último ejercicio disponible, aumentó un 16,5% respecto al ejercicio anterior y, dentro de los impuestos directos, el IRPF, tramo autonómico, creció un 21,13%, convirtiéndose en el principal motor del incremento. En paralelo, los ingresos tributarios del Estado aumentaron un 10,4% en 2025 respecto a 2024 y la recaudación del IRPF alcanzó los 142.466 millones de euros.

Para el presidente del Consejo General de Economistas de España, Miguel Ángel Vázquez Taín, resulta necesario abordar sin dilación la revisión en profundidad del sistema de financiación autonómica. “La vorágine normativa de las comunidades autónomas sobre los tributos cedidos, genera desigualdades entre los ciudadanos según sea el lugar de su residencia. Los expertos del REAF han contabilizado, este año, más de 1.100 impactos normativos que constatan el uso intensivo de la actividad legislativa en materia fiscal de las comunidades autónomas, lo que dificulta enormemente el conocimiento de las normas fiscales por parte de los ciudadanos que tienen derecho a aplicarlas”, explicó Vázquez Taín.

El presidente del REAF, Agustín Fernández, expresó su malestar por la utilización recurrente de los reales decretos-ley en materia tributaria. “A mi juicio, esta práctica genera incertidumbre e inseguridad jurídica y dificulta la planificación a corto y medio plazo tanto para las empresas como para los ciudadanos en general”, señaló Fernández. El informe subraya, además, que la diversidad normativa en el IRPF es cada vez mayor. La tarifa estatal va del 9,5% al 24,5%, pero ninguna comunidad autónoma reproduce exactamente esa escala. En el mínimo ya no hay comunidades por encima del 9,5%, tras reducir sus tarifas tanto Asturias (que pasó del 10 al 9%) como Cataluña. Además ya hay territorios con tipos marginales agregados del 50% o superiores, como la Comunidad Valenciana, con un 54%; Navarra, con un 52%; La Rioja, con un 51,5%, o Canarias y Asturias, con el 50,50%, tras la última reforma del Principado que rebajó la presión a las rentas bajas y medias pero la incrementó a las altas.

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En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, las desigualdades en la tributación son aún más evidentes, destaca el informe del REAF. Así, un residente en el Principado de Asturias puede llegar a pagar, por una herencia de 800.000 euros (de los que 200.000 correspondan a la vivienda del fallecido), hasta 100.000 euros más que en Baleares, Galicia, Cantabria o Andalucía. En Asturias pagaría 103.135 euros de impuesto, frente a nada en las otras cuatro comunidades. "Es cierto que la inmensa mayoría de las herencias son inferiores a los 800.000 euros, pero utilizamos esa cifra para destacar las diferencias entre comunidades porque por debajo de esas cuantían son mínimas", explicó Raquel Jurado, técnico del gabinete de estudios del REAF, que destacó que cada vez hay más comunidades que bonifican las herencias entre familiares colaterales (hermanos, tíos y sobrinos), lo que no ha hecho, de momento, Asturias. En el caso de donaciones por el mismo importe de 800.000 euros, en Extremadura los donatarios pueden abonar hasta 200.000 euros más que en Cantabria o Baleares. "Asturias se lleva la medalla de plata en tributación", destacó Raquel Jurado en referencia a los 181.000 euros que se pagarían en el Principado.