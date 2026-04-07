La Policía Nacional emite una alerta general por robos que llega hasta Asturias: "Seguro que cambias el colchón de tu casa cada cierto tiempo"

Ahora que han terminado las vacaciones de Semana Santa, ya son millones los que han vuelto a sus hogares de pasar unos días fuera, lejos de la rutina del día a día y la desconexión.

A la hora de irte de casa, la Policía Nacional recordaba cerrar bien puertas y ventanas, así como contar con otros sistemas de vigilancia extra, como alarmas de seguridad. "¿Te vas unos días y tu casa se queda sola? Los pequeños detalles pueden decir mucho, especialmente a quien no debería saberlo. Una vivienda vacía puede convertirse en un objetivo fácil para los ladrones.- Antes de irte, evita comentar tus planes en redes sociales. No dejes llaves de repuesto en escondites típicos y si tienes mirilla digital o cámara, revísala. Y si ves algo extraño, incluso en la puerta de tu vecino, avisa al 091. Tu colaboración puede ser clave". Son cada vez más los ayuntamientos que están instalando cámaras de vigilancia en la zona rural. Pero el número es limitado y la medida llega hasta donde llega. Así que "si vas a disfrutar de unos días fuera esta Semana Santa, no se lo pongas fácil a la delincuencia", pide la Guardia Civil. "No base las persianas del todo. No dejes ropa tendida por tiempo prolongado. Pide a un vecino que recoja tu correo. Y no publiques tus planes en redes sociales hasta la vuelta", aconsejan.

Ahora han publicado un vídeo en el que alertan sobre la importancia de controlar las cerraduras de nuestro hogar y la importancia de cambiarlas para conseguir la que mayor seguridad en la entrada de nuestra casa.

"Con este trozo de plástico pueden abrir la puerta de tu casa, siempre que no las cierres bien dándole todas las vueltas a la cerradura. Seguro que cambias el colchón de tu casa cada cierto tiempo, pues lo mismo tienes que hacer los elementos de la puerta de tu casa, especialmente el bombín", explica Manuel, inspector jefe de la Policía Nacional, que lleva más de 9 años investigando robos en domicilios.

"Con este trozo de plástico pueden abrir la puerta de tu casa, siempre que no las cierres bien dándole todas las vueltas a la cerradura. Seguro que cambias el colchón de tu casa cada cierto tiempo, pues lo mismo tienes que hacer los elementos de la puerta de tu casa, especialmente el bombín", explica Manuel, inspector jefe de la Policía Nacional, que lleva más de 9 años investigando robos en domicilios.

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"El binomio ideal para la puerta sería protector de alta seguridad y bombín de alta seguridad certificado. Los bombines, como el jamón o el vino, tiene certificados de calidad. Cuando decidas cambiarlo pide siempre a un cerrajero de seguridad que te instale un bombín certificado y pide que el bombín sea de doble embrague, así podrás siempre la puerta de tu casa incluso cuando estés dentro y nunca se quedará bloqueada porqué así podrás abrir con la llave desde fuera. Este sistema está pensado para sistemas dependientes o con teleasistencia, puede tener la opción de la doble llave o con un pomo o botón".