Proponen romper con el calendario escolar tradicional en Asturias, terminando un poco más tarde e intercalando grandes descansos cada siete semanas

Ya hay una primera propuesta para el calendario escolar del próximo curso. Este finalizaría unos días más tarde, el 23 de junio, pero incorporaría macropuentes de hasta cinco días cada siete semanas. Los sindicatos CC OO, Suatea y UGT han remitido a la Consejería lo que consideran "la mejor propuesta", basada en criterios pedagógicos y en recomendaciones de expertos en educación.

La propuesta plantea que el curso comience el 9 de septiembre de 2026, como es habitual, y termine el 23 de junio de 2027, unos días más tarde que en años anteriores. De este modo, se mantendrían los mismos días lectivos (177), aunque distribuidos de forma diferente.

El primer trimestre contaría con 68 días lectivos, el segundo con 48 y el tercero con 61; algo diferente a los 70, 54 y 53 días de los trimestres calendario actual. Según los sindicatos, este modelo distribuye los días "de forma más homogénea, evita largos periodos continuados de actividad y reduce los desequilibrios del calendario tradicional".

Frente al modelo tradicional, "históricamente vinculado a festividades de carácter religioso", se propone un calendario "moderno" que mantiene las vacaciones de Navidad y Semana Santa, pero introduce descansos pedagógicos periódicos cada siete semanas lectivas. Aunque el reparto total de días es muy similar (este curso ya hubo un macropuente en cada trimestre), la distribución de los festivos varía en algunos aspectos. Por ejemplo, la festividad del 12 de octubre, que en 2026 caerá en lunes, hace que apenas haya grandes descansos en ese periodo. Por ello, los sindicatos plantean trasladar el parón a principios de noviembre, uniendo el viernes 30 de octubre con los días 2, 3 y 4 de noviembre. Algo similar ocurriría en mayo: con motivo del día 1, que cae en sábado, se propone descansar el viernes 30 de abril y el lunes 3 de mayo.

Los sindicatos insisten en que no se trata de una propuesta "experimental ni improvisada", sino de un modelo ya consolidado en comunidades autónomas como Cantabria, donde desde hace seis años se establece una semana de vacaciones cada dos meses, y en países como Francia, que, según subrayan, adapta el calendario a las necesidades reales del alumnado y del profesorado.

En Asturias, este modelo de grandes descansos comenzó a implantarse en el curso 2023/2024. Para el curso actual (el 2025-2026), se fijó el inicio del periodo lectivo el 9 de septiembre y su finalización el 19 de junio, con periodos vacacionales de 19 días en Navidad y de 9 días en Semana Santa. En cuanto a los descansos entre trimestres, los del primero y el tercero fueron de cuatro días (ya que los festivos coincidían con fines de semana), mientras que el del segundo fue de cinco días.

Sin embargo, será la Consejería de Educación quien tenga la última palabra en cuanto al reparto de los días escolares.