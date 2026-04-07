Foro apunta a Barbón como "máximo responsable" de "desmantelar el Servicio de Seguridad Minera"

El informe de la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento interno del Servicio de Minas y el accidente de Cerredo que costó la vida a cinco trabajadores es, en palabras del diputado Adrián Pumares, “demoledor” y “deja en muy mal al Gobierno de Adrián Barbón”.

El parlamentario endureció este martes su discurso y apunta directamente al presidente regional. “Desde su llegada al Gobierno se debilitó el Servicio de Seguridad Minera reduciendo el personal, reduciendo la especialización y se hizo únicamente por motivos económicos. Decreto tras decreto, Adrián Barbón debilitó un servicio fundamental para evitar accidentes en las minas asturianas. Y eso es algo absolutamente innegable. Y ahí el único responsable es, repito, Adrián Barbón”, sentenció.

Pero Pumares pone sobre la mesa también otros dos nombres, los de los exconsejeros de Industria Enrique Fernández y Nieves Roqueñí. En su opinión, el primero debería haber sido cesado ya como presidente de Hunosa, así como su sucesora al frente de la Autoridad Portuaria de Gijón.

"No nos engañemos, Barbón no va a cesar a nadie porque le sirven para esconderse, sabe que él fue quien, decreto tras decreto, redujo estructura, personal y especialización hasta desmantelar el Servicio, lo sabe", dijo Pumares, que ha recordado que Barbón no ha asumido todavía ninguna responsabilidad.

Para Pumares, el informe viene a constatar todo lo que Foro viene denunciando desde hace un año. En primer lugar, que “no son fallos puntuales, sino un sistema que no funciona”. “En Cerredo había dos empresas piratas que actuaron con impunidad mientras el Gobierno miraba hacia otro lado”, afirmó. Y, en segundo lugar, que “los Proyectos de Investigación Complementaria (PIC) son un fraude de ley” que se utilizaron como “herramienta para poder extraer carbón de manera ilegal de espaldas a la normativa”.

También habló el diputado de Foro sobre los tiempos del informe. “El informe definitivo ni corrige ni matiza el provisional, que tienen desde hace un mes” y que Barbón “ya leyó” entonces. “Esto es un toque de atención, ahora toca saber qué se va a hacer y quién va a tomar responsabilidades”, remarcó.