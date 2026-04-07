El recurso educativo para los niños con autismo que hay en los colegios públicos... pero se veta en los concertados: "Están siendo discriminados"
El Partido Popular registra una propuesta para extender el programa de Aulas Abiertas a todos los centros financiados con dinero público
En el Principado había 5.804 alumnos con necesidades especiales en el curso 2023-2024
"Los niños con necesidades especiales de colegios concertados están siendo discriminados". Tajante se mostró este martes la responsable de Educación del Partido Popular, Gloria García, quien denunció que los "colegios concertados no tienen opción de acceder al proyecto inclusivo de Aulas Abiertas". Motivo por el que los populares han registrado en la Junta General del Principado una Proposición no de Ley (PNL) para poder ampliar el programa a todos los centros financiados con dinero público.
La inicitiva de Aulas Abiertas, puesta en marcha por el Principado en el curso 2016-2017, consiste en dotar a los colegios públicos con espacios para poder atender al alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) fuera del aula ordinaria para fomentar una incorporación progresiva a su clase. Tal como indicó la parlamentaria, según los últimos datos disponibles, correspondientes al curso 2023-2024, Asturias cuenta con 5.804 alumnos con necesidades educativas especiales, de los cuales cerca de 3.000 presentan TEA. Sin embargo, García criticó que este recurso, "clave para la inclusión educativa", no esté disponible en los centros concertados, donde estudia aproximadamente el 30% del alumnado asturiano.
"La Consejería de Educación está excluyendo a una parte importante del alumnado de un recurso esencial, pese a que los centros concertados están sostenidos con fondos públicos", señaló. En este sentido, advirtió de que esta situación "vulnera el principio de igualdad recogido en la legislación educativa, que garantiza la no discriminación y la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia en el sistema educativo".
Un recurso "clave para la inclusión"
Ante esta situación, la PNL servirá para llevar a la comisión de Educación del próximo jueves un debate en el que se solicitará "la extensión del programa de Aulas Abiertas a los centros privados concertados que lo soliciten para las etapas de Infantil y Primaria".
La iniciativa plantea que estos centros puedan implantar aulas abiertas en las mismas condiciones que los públicos, siempre que cumplan los requisitos establecidos, y que cuenten con la correspondiente dotación de profesorado especializado (maestros de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje).
"No pedimos más para la concertada, pero tampoco menos", subrayó este martes García, quien defendió que todos los alumnos con necesidades educativas especiales deben tener acceso a los mismos recursos "independientemente del centro en el que estén escolarizados".
La diputada popular concluyó insistiendo en que las aulas abiertas facilitan "la integración progresiva del alumnado en el aula originaria, favoreciendo su desarrollo educativo y social", y apeló al resto de grupos parlamentarios a apoyar una medida "de justicia e igualdad real".
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