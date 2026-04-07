El riesgo de combatir el fuego en primera línea: arde un camión de bomberos en Bustantigo (Allande)
Los bomberos están desplegados en múltiples concejos para evitar que las llamas, que afectan principalmente a zonas de monte, lleguen a zonas sensibles
Salvaron a una cabritilla que se encontraron en un incendio en Amieva
Los bomberos del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) están teniendo jornadas intensas en zonas de monte repartidas por varios concejos de la geografía asturiana. Su principal objetivo es que las llamas se queden en las áreas de pasto y matorral donde han surgido sin que alcancen a zonas sensibles o pobladas o causen estragos, como ha ocurrido hasta ahora únicamente en el corredor del Narcea, que permanece cerrado al tráfico ante el riesgo de derrumbes por un incendio en Tineo.
El trabajo con batefuegos y camiones en primera línea de fuego no está exento, sin embargo, de peligros. En Bustantigo (Allande), donde se encuentra uno de los focos activos más extensos de esta oleada de incendios que ha coincidido con jornadas de calor, un camión de bomberos del parque de Tineo acabó parcialmente devorado por el fuego el lunes por la tarde.
Los bomberos presentes no pudieron evitarlo después de que las llamas afectasen a los neumáticos del vehículo. Acabaron propagándose por otras partes del camión, que ha sufrido importantes daños. Por fortuna, no hubo que lamentar daños personales y todos los integrantes del equipo de bomberos desplazado desde el parque tinetense se encuentran bien.
Los bomberos de diferentes parques del SEPA se encuentran desplegados en múltples puntos. Entre ellos, en San Román, en Amieva. Fue allí donde se encontraron con una cabritilla indefensa amenazada por las llamas, a la que salvaron de un funesto final.
Junto a los bomberos, están trabajando en algunos puntos brigadas forestales, tanto la de Tineo como la de Tabuyo (León) como la de Laza (Orense), así como agentes de la guardería del medio natural y Guardia Civil. Si bien llegaron a contabilizarse más de treinta focos en toda la región, con la ayuda de la lluvia caída en la tarde de este martes el número se ha reducido a 26.
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