El tardeo gana a la noche, las comidas a las cenas... pero los clientes gastan menos: los hábitos de los miles de turistas que visitaron Asturias en Semana Santa
La ocupación creció cinco puntos hasta el 87,4% por ciento de media en la región, con Oviedo por delante de Gijón, pero con una facturación menor: el 30% de los locales han ingresado menos
La patronal turística se queja de las previsiones meteorológicas negativas que luego no se cumplieron: "El tiempo fue finalmente favorable"
El tardeo se impone a la noche y salir a comer gana por goleada a salir a cenar. Así evolucionan los hábitos de consumo en los últimos tiempos, tal y como lo constata la organización Hostelería y Turismo de Asturias (Otea) tras analizar los resultados del puente de Semana Santa, que ha dejado una media regional de ocupación hotelera del 87,4%, cinco puntos más que en 2025.
El presidente de la entidad, Javier Martínez, hizo balance acompañado de parte de su directiva este martes y resaltó el "momento de estabilidad" del sector. "Asturias después del covid ha salido fortalecida y año tras año se han ido incrementando las cifras de turistas. Ahora mismo hay que valorar un nuevo ciclo de crecimiento, no continuado como en los últimos años, sino que ahora se consolida", añadió Martínez.
Oviedo gana a Gijón
Pese a esa tendencia positiva en afluencia, que ha sido distinta por áreas y ciudades, con Oviedo liderando la ocupación (97,75%) frente a Gijón (92,4%) y el Oriente imponiéndose como el "gran motor vacacional" con un 73,3% frente al contenido 57,78% del Occidente, en la patronal turística advierten de que tales niveles no han ido acompañados con un aumento del gasto.
Más bien todo lo contrario. "Si bien Asturias sigue siendo un destino de éxito que ‘gusta y llena’, el sector se enfrenta a una realidad donde facturar es cada vez más costoso", exponen. Un 30% de los establecimientos de restauración han registrado un ticket medio de menor precio. "La alta afluencia de público no se traduce de forma proporcional en los ingresos finales". En cuanto a las reservas en restauración, en el Oriente se logró un 98% y en el Centro, un 93,3%.
Se quejan en Otea también de la previsiones meteorológicas negativas que luego resultaron no se cumplieron y "generaron cancelaciones tempranas". También las noticias sobre el encarecimiento del combustible han afectado. Todo esto conlleva que esas plazas "solo pudieron recuperarse mediante ofertas de última hora con precios inferiores, afectando al beneficio final", lamentó Fernando Corral, vicepresidente de Otea. "Con el incremento de costes en personal, suministros y bajada de ingresos, nos hace pensar que la rentabilidad de esta Semana Santa estará lastrada respecto a la del año pasado", agregó.
Sigue además presente el problema de completar plantillas y con personal cualificado, un lastre del sector ya habitual en los últimos años. "La falta de personal cualificado y el constante incremento de los costes de explotación siguen siendo los principales obstáculos para que la facturación se convierta en rentabilidad real", advierte la patronal.
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