Terremoto político por el "demoledor" informe que desnuda al servicio de Minas del Principado: el PP pide que Barbón "dé la cara" en la Junta y reabrir la comisión de investigación

"Queremos que Adrián Barbón venga a la Junta General a dar explicaciones y a dar la cara frente a todos los asturianos porque es su obligación y lleva demasiados meses escondido ante un tema que entiendo que le resulte incómodo, porque efectivamente lo es, y también indecente". Tajante y crítico, el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, anunció este martes que solicitarán la convocatoria de un Pleno extraordinario a raíz del informe la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento del Servicio de Minas y el accidente de Cerredo donde fallecieron cinco mineros.

Además, pedirán la reapertura de la comisión de investigación parlamentaria para que puedan producirse nuevas comparecencias, entre ellas las de los autores del informe. Queipo analizó las conclusiones de la Inspección General de Servicios, empezando por lo referente a los proyectos de investigación complementaria (PIC). "Creo que es más que evidente que estos proyectos de investigación complementaria se utilizaron para saltarse el corsé legal, y el informe es lo que apunta. Es conveniente que alguien nos aclare si es cierto o no que se utilizaron como herramienta para saltarse el corsé legal. Y por tanto, si se utilizaron como un instrumento para alimentar el caos que existía dentro del Servicio de Minas", afirmó.

También reconoció sus dudas sobre cómo se pudo remitir "al presunto infractor una denuncia que había recibido el Servicio de Minas minas en contra de una explotación". Porque esa acción da a entender, en su opinión, que "alguien filtraba la información de las denuncias para que otros tapasen las vergüenzas de sus explotaciones".

Por tanto, la valoración que hacen desde el PP es que "el Principado de Asturias, el Servicio de Minas y la Consejería estaban inmersos en un absoluto caos administrativo".

"Es demasiado caótico todo, incluso para este Gobierno que es especialista en el caos administrativo. ¿Y qué quiero decir con eso? Que parece que este caos estaba teledirigido. Todo apunta a que aquí había un caos administrativo, deliberado, que tenía como objetivo esa acción basada en la omisión y eso era el medio en el que se movían intereses que probablemente estaban basados en actividades ilegales", analizó Queipo.

Sobre cuándo tuvo conocimiento Adrián Barbón del informe de la Inspección, el líder de los populares también mostró sus dudas. "Si el informe está firmado a 5 de marzo, si estaba a disposición del Gobierno para que hiciese las consideraciones oportunas, no puedo entender que el presidente del Gobierno del Principado de Asturias no lo conociera. Pero entiendo aún menos, si es que esto es así, que no quisiera conocerlo", dijo.

Y continuó: "Adrián Barbón es responsable de lo que aquí estamos viendo que sucedió y tiene que dar la cara. Me preocupa que nos intenten convencer de que no conocía el informe hasta ayer. Espero que no sea verdad porque sería la mejor manera de demostrar que tenemos un presidente, y me van a perdonar la expresión, que le importa un carajo lo que pasa en Asturias".

Discrepancias sobre los tiempos del informe

Por su parte, desde el Principado volvieron a recalcar que Barbón recibió el informe el lunes tras el Consejo de Gobierno, y que no tuvo acceso a la propuesta provisional.

Pero Queipo no solo apuntó a Barbón, también puso sobre la mesa los nombres de los exconsejeros de Industria Enrique Fernández, Nieves Roqueñí y Belarmina Díaz.

"No solamente el caos en el servicio, no es solamente que alguno pudiera beneficiarse o incluso permitir que entre todo este caos, y probablemente a través de estos proyectos de investigación complementaria, algunos se beneficiaran haciendo actividades ilegales. Es que esto se ha cobrado cinco vidas", sentenció Queipo.