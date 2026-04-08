Hasta 60 voluntarios participan en la búsqueda de Ramón González en la zona de san Isidro y el lago Ubales

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y el de Castilla y León han reanudado a primera hora de la mañana el dispositivo conjunto de rastreo para tratar de localizar a un montañero extraviado en una ruta de montaña en zona limítrofe entre Asturias y León, entre La Montaña de Riaño y Caso.

Desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) instalado por la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León al inicio de la pista de Wamba se han distribuido en ocho grupos mixtos las zonas de rastreo. Los equipos, por tierra, están formados por personal de Bomberos del SEPA, Guardia Civil y los sesenta voluntarios, entre cazadores, amigos y familiares, que está mañana, tal y como se les indicó, se presentaron en el PMA para poder establecer de forma coordinada la búsqueda.

Por aire, a estas horas, sobrevuelan ambas vertientes tanto el Grupo de Rescate del SEPA con un helicóptero multifunción como el Grupo de Rescate de Castilla y León con su helicóptero.

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En el lugar también permanecen activados la Unidad de Drones de Bomberos de Asturias, la Unidad Canina (tres guías y tres perros), bomberos de La Morgal, seis agentes de la Guardería de Medio Natural del Principado de Asturias y un jefe de zona al frente del dispositivo. Por parte de Castilla y León, en el PMA hay un técnico de la Agencia de Protección Civil y Emergencias y Guardia Civil de ambas comunidades.