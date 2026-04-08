El actual director general de Minería de Asturias niega que el servicio sea "un caos" y ve "totalmente defendible" el uso de proyectos de investigación en las minas

El director general de Energía y Minería, Javier Cueli, aseguró este miércoles que "el Servicio de Minas no es un caos", aunque reconoció que es necesario ejecutar varias de las recomendaciones del informe de la Inspección General de Servicios. Por ejemplo, "no tenemos una aplicación informática debidamente actualizada para el catastro minero, pero ahora estamos en proceso de contratar una nueva". Asimismo, negó rotundamente que el informe estuviese "secuestrado" por el Principado, tal como critica la oposición.

Cueli fue citado a comparecer en el Parlamento asturiano después de que hace unas semanas el Ministerio para la Transición Justa comunicase que no tuvo conocimiento de que en Asturias se extraía carbón hasta el accidente de Cerredo. "Desde entonces han pasado muchas cosas", reconocieron los propios diputados, que ligaron esta cuestión al reciente informe de la Inspección que destaca importantes desbarajustes en el Servicio de Minas.

Si bien es cierto que Cueli no accedió a la dirección general hasta hace un año, cuando tras el accidente de Cerredo Adrián Barbón decidió reestructurar el Gobierno y unificar la Consejería de Industria con la de Ciencia (en manos de Borja Sánchez), este no dudó en defender el trabajo que se realiza en el Servicio de Minas, aunque reconoció no estar informado de algunos aspectos relevantes. Por ejemplo, cómo se realiza la transmisión de derechos mineros y cómo se comprueba la solvencia económica de las empresas.

También habló de la figura del proyecto de investigación complementaria (PIC), solicitada por algunas empresas, incluida la de la tragedia minera de Cerredo. A su juicio, el PIC es "totalmente defendible jurídicamente" y existe desde el año 2006.

Donde más se extendió Cueli fue en la cronología de cómo gestionó la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo el informe de la Inspección. Negó rotundamente que estuviera "secuestrado" por el Principado, tal como critica la oposición, y explicó que cuando les llegó la propuesta provisional se les dijo específicamente que esta no podía ser compartida con nadie fuera del departamento porque se encontraba "en situación de confidencialidad". Preguntado sobre si creía que Borja Sánchez pudo hablar con Barbón sobre el documento, el director general apuntó con sorna que no está en sus conversaciones, pero que está "convencido" de que no lo hizo.

Ministerio y extracción

Cueli fue citado a comparecer para esclarecer si el Ministerio tenía conocimiento o no de que en Asturias se extraía carbón. Una cuestión por la que fue preguntando previamente el consejero de Industria, Borja Sánchez, quien aseguró que el Estado "sabe y sabía que en Asturias se estaba extrayendo carbón". Según explicó, en 2019, con el fin de las ayudas públicas al carbón, la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI) suprimió el listado de empresas mineras al considerar que ya no había actividad.

Hasta entonces, según el consejero, el Ministerio enviaba a la sociedad pública los datos de cuáles eran las empresas mineras en activo para que esta los corroborase y se los pasase de vuelta. Posteriormente, se ponía en contacto con dichas compañías y eran estas las que subían sus cifras de producción a una aplicación estatal.

Por su parte, Javier Cueli aseguró que desde que él accedió al cargo hace un año la relación con el Instituto de Transición Justa es "permanente y fluida", con la remisión de expedientes y el intercambio de información. Así, insistió en que la comunicación, el intercambio de información y el envío de expedientes y documentación "se ha mantenido durante todos estos meses". El director general comentó que la colaboración ha sido "activa" con el ITJ para "aportar luz" sobre la situación administrativa de las explotaciones de carbón del Suroccidente y "aclarar las circunstancias sobre las que pesan dudas e incertidumbres, que es necesario despejar".

Asimismo, garantizó que en la estadística minera del año 2025 estarán los datos de "todas" las empresas de extracción de carbón en el Principado, pues ya han sido facilitados.