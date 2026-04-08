Agenda: qué hacer hoy miércoles 8 de abril en Asturias

Oviedo

Coloquio sobre Goya y la Inquisición en el Club LA NUEVA ESPAÑA

El Club acoge hoy, a las 19.30 horas, un coloquio con el historiador y escritor Luis Zueco, autor de "El juicio, la Inquisición contra Goya", quien dialogará con la periodista y escritora Juncal Herrero. Zueco nos sumerge en su novela uno de los episodios más desconocidos y fascinantes de la vida del pintor.

RIDEA

El Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) acoge a las 19.00 horas, la presentación de "El tumbo nuevo del Monasterio de Santa María de Belmonte (1604)", obra de Guillermo Fernández Ortiz, en un acto presidido por Ramón Rodríguez Álvarez, director del RIDEA, y presentado por M.ª Josefa Sanz Fuentes, miembro de número del RIDEA.

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Jornadas de Piano

El Auditorio Príncipe Felipe acoge, a las 19.30 horas, dentro del ciclo "Conciertos y Jornadas de Piano", el recital del pianista Dénes Várjon, una cita incluida en las Jornadas de Piano (JP) que reúne a destacados intérpretes internacionales.

Matadero Uno

La librería Matadero Uno acoge hoy, a las 19.00 horas, la presentación de "Generación inquilina", de Javier Gil, quien estará acompañado por Alicia Valdés.

Plus Ultra

La Delegación de Defensa en el Principado de Asturias acoge durante todo el mes de abril una exposición conmemorativa por el centenario del histórico vuelo del hidroavión Plus Ultra, que en 1926 unió España y América. La muestra, inaugurada el 30 de marzo de 2026 en Oviedo (plaza España, 4), pone en valor esta hazaña de la aviación española mediante paneles informativos, maquetas y material audiovisual, y sirve además de apoyo al concurso educativo "Carta a un militar español" bajo el lema "PLUS ULTRA: la audacia que cruza horizontes". La exposición puede visitarse gratuitamente de 10.30 a 13.30 horas.

Catedral

Visitas a la Catedral. La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. La entrada general tiene un precio de 9 euros, aunque hay descuentos para estudiantes, niños, desempleados, jubilados y peregrinos. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano

A través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías el público puede realizar un recorrido en el Centro de Recepción e Interpretación por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El Centro también cuenta con maquetas de Santuyano de Oviedo, San Salvador de Valdediós y Santa María del Naranco y con un audiovisual, cedido por el Museo Arqueológico de Asturias, sobre los templos y construcciones que componen el Prerrománico asturiano. Además, los visitantes pueden encontrar la información disponible en inglés, francés y en lenguaje Braille. El público podrá disfrutar también de un punto de consulta con libros monográficos sobre los monumentos y sobre el arte prerrománico asturiano. Para los más pequeños se cuenta con un área específica en la que podrán realizar sus propios dibujos de los monumentos asturianos durante la visita al equipamiento. Se dispone a su vez de un interactivo, en castellano y en inglés, en el que se explican los detalles de los monumentos y las fases arquitectónicas de este arte. Se puede visitar de miércoles a domingo, de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas. Lunes y martes, cerrado.

Gijón

Escuela de Comercio

A las 19.30 horas, en la Antigua Escuela de Comercio, la escritora y traductora Fernanda Trías conversará con Jaime Priede, director literario de la Feria del Libro de Xixón sobre su última publicación "Miembro fantasma", una colección de cuentos en los que lo esencial ocurre dentro de los personajes: una transformación íntima. La actividad se enmarca en el décimo aniversario de la Feria del Libro de Xixón.

Antiguo Instituto

En el Centro de Cultura Antiguo Instituto hoy tendrá lugar una nueva sesión del ciclo "Jazz en el Centro". En este caso con Xan Campos que presentará su trabajo "Amorodios", a las 19.30 horas, "una catarsis y una síntesis, una música viva, honesta, sin artificios, que conjuga mundos distintos para contar algo nuevo".

Teatro Jovellanos

Dentro de la programación de la temporada de la Sociedad Filarmónica de Gijón hoy tendrá lugar la actuación del "Ensamble 4.70", a las 20.00 horas, con un programa de Johannes Brahms y Piotr Ilich Chaicovski.

Centro Municipal de El Llano

Dentro del programa de cine del Llano, hoy se proyecta "Sin techo ni ley" (A. Varda, 1985) a las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Día Europeo de la Artesanía

Organizado por la Asociación Cultural Mercado Ecológico y Artesano, en el Centro Municipal de El Llano tendrá lugar hoy un taller de telar, para adultos y para niños, donde los participantes elaborarán un bolso tejido con las indicaciones de la artesana Lia Mariel Laso y una faltriquera-riñonera (en el caso de los niños), con la orientación de Sandra Bermúdez, Luciki. El taller empieza a las 16.00 horas, previa inscripción.

Ateneo de La Calzada

Con motivo del día del Pueblo Gitano la Asociación Gitana de Gijón organiza un espectáculo de flamenco en vivo, a las 17.30 horas, con entrada libre. Actuará el grupo Emilio Ribera Cuartet y una muestra de baile flamenco a cargo de la Academia de Baile Norja Cervera.

Centro Municipal de El Llano

Hoy se inaugura, a las 18.00 horas, una exposición de proyectos de centro de la Escuela Infantil Gloria Fuertes. Se recopilan proyectos realizados desde el curso 2016/ 2017 hasta la actualidad.

Centro Muncipal Pumarín Gijón-Sur

Con la colaboración del Teatro de la Zarzuela de Madrid hoy tendrá lugar a las 19.00 horas la videoproyección del concierto "El sobre verde". Se trata de una actividad organizada por la Agrupación Coral San Antonio dentro de las jornadas de zarzuela, con entrada libre hasta completar aforo. La proyección es una producción del Teatro de la Zarzuela de Madrid, con dirección de escena de Nuria Castejón y dirección musical de Cecilia Bercovich sobre música original de Jacinto Guerrero y libreto de Enrique Paradas y Joaquín Jiménez.

Escuela de Comercio

A las 19.00 horas, organizado por Paola Sánchez, hoy se presentará el libro "The Velvet claw", de Giovanni Segovia Sánchez, en el vestíbulo 2ª planta Antigua Escuela de Comercio

Ateneo Jovellanos

"Williams vs. Morricone" es el título de la conferencia que impartirá a las 19.00 horas en el Ateneo Jovellanos el profesor de música Manuel Ballesteros, que repasará las dos maneras de componer de dos grandes de la música de cine.

Café-librería Toma 3

La autora Mireya Hernández presenta a las 20.00 horas su libro "Veo el mundo como una gran sinfonía". Será en conversación con Virginia Fragapane.

Palacio de Revillagigedo

La exposición "Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea" explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Además, los sábados y domingos habrá visitas guiadas, en concreto los sábados a las 18.00 horas, y los domingos a las 12.30.

Museo Evaristo Valle

El museo de Somió dedicado a la obra de Evaristo Valle se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14 horas; sábados, de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Román Antonio Álvarez repasa la transformación industrial de la ría

Organizadas por el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) con la colaboración del Ayuntamiento, la Autoridad Portuaria y la Sociedad Cultural ENEAS, la sala de conferencias de la Casa de Cultura acoge a las 19.30 horas la primera ponencia, a cargo del historiador Román Antonio Álvarez, en la que se analizarán las grandes obras que convirtieron la ría en un puerto industrial moderno.

La margen izquierda de la ría, a, con las instalaciones de Windar y la cantera de El Estrellín al otro lado. / LNE

Talleres de cerámica y textil

La Factoría Cultural acoge dos talleres en el marco de los Días Europeos de la Artesanía. El taller de cerámica yine y asturiana tendrá una duración de 2 horas a partir de las 17.00 horas. El taller textil de cultura yine y asturiana también durará 2 horas y se impartirá a partir de las 19.00 horas.

Presentación de "Gabacho. Destino de un huérfano abandonado"

La Casa de las Mujeres de Avilés acoge la presentación del sexto libro de la autora avilesina María Ángeles Ovies. Contará con la presencia de la propia autora, así como de Rebeca Fernández Alonso, profesora de Enseñanza Secundaria y Doctora en Estudios de la Mujer, que ejercerá como presentadora. Entrada libre hasta completar aforo.

Exposición "Miradas de África"

Hasta el 24 de abril la Casa de las Mujeres acoge la exposición de fotografías "Miradas de África", de la abogada, guía de montaña y viajera Luz Vidal con la que pretende dar a conocer algunas de las situaciones que afrontan las niñas y mujeres en países como Benín, Etiopía, Namibia, Kenia, Camerún. Se puede visitar de forma gratuita en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas.

Visitas guiadas al Niemeyer

Las visitas guiadas al Centro Niemeyer cuentan la historia, curiosidades y eventos señalados de este centro cultural, la única obra en España del arquitecto Oscar Niemeyer. Son de miércoles a domingo a las 12.30 y a las 17.00 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición "El Víbora" en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición "25 años de contracultura", sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá de 11.00 a 13.30 horas.

Las Cuencas

"MCA, la llucha eterna", proyección documental en Mieres

El auditorio de la Casa de Cultura de Mieres acoge esta tarde, a las 19.00 horas, la proyección del documental "MCA. La llucha eterna", dirigido por Alejandro Nafría. Estará en la proyección y tendrá un coloquio con los asistentes. Organiza Amigos de Mieres, la entrada es libre.

Exposición con pinturas de María Jesús Coro en Moreda (Aller)

El Centro Cultural de Moreda alberga hasta el día 24 de abril una exposición con pinturas de María Jesús Coro. El horario de visita es, los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

Muestra pictórica de María F. Coto y Ana Blanco en Laviana

Nueva exposición pictórica en el Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón), en Pola de Laviana. Este martes 7 de abril, a las 18.00 horas, se inaugura la muestra "María y Ana", con obras de las pintoras locales María F. Coto y Ana Blanco. La exposición podrá visitarse hasta el 30 de abril, con horario de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, y los jueves también por las tardes, de 16.00 a 20.00 horas.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre de miércoles a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas, y sábados, domingos, puentes y festivos, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 19.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Centro

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Tania Blanco expone en Muros de Nalón su proyecto artístico "Fe"

En la Casa de Cultura de Muros de Nalón puede visitarse hasta mañana, 9 de abril, la exposición "Fe", de Tania Blanco, una ampliación del proyecto "Fierro" que investiga los materiales situados en la periferia de la industria metalúrgica asturiana. En esta nueva serie, la artista centra la mirada en entornos portuarios e industriales como El Musel (Gijón), la ría de Avilés y el corredor que une ambas ciudades, además del almacén de refractarios de ArcelorMittal Sotiello, atendiendo al residuo que tiñe de rojo sus alrededores: el hierro. Blanco se interesa por este material por su doble condición: materia prima básica de la industria y elemento presente en la sangre de los mamíferos, vínculo que convierte el paisaje industrial en una suerte de "arteria" que ha transformado el territorio durante décadas. Horario de visita: de lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas.

Exposición "Carraques y matraques: pa ruxir", en Pola de Siero

En el marco de la XLV Selmana del Folclor Astur, el grupo folclórico "El Ventolín" organiza en La Pola de Siero la exposición "Carraques y matraques: pa ruxir", que podrá visitarse hasta el 17 de abril en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura. La muestra cuenta con la colaboración de Fernando De la Puente Hevia, profesor técnico en baile y danza tradicional e investigador de la Escuela de Música Tradicional del Ayuntamiento de Oviedo. El horario de visita es de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y sábados, de 10.00 a 13.00 horas. Entrada libre.

"Es tiempo de romería", en la Casa de los Hevia (Villaviciosa)

La Casa de los Hevia (Villaviciosa) acoge hasta el 26 de abril la exposición "Es tiempo de romería: una visión contemporánea a través del arte", un proyecto de la asociación Espacio de Creación y Didáctica. La muestra reúne a artistas asturianos de los siglos XX y XXI –entre ellos Gonzalo Juanes, Virginia López, Benjamín Menéndez y Maite Centol– en una propuesta colectiva y multidisciplinar que, desde las artes plásticas, ofrece una mirada contemporánea sobre un rasgo festivo, popular y social de la cultura asturiana: las romerías o fiestas de prao. Horario de visita: de miércoles a sábado, de 10.00 a 14.30 y de 15.30 a 18.00 horas, y domingos, de 10.00 a 14.30 horas.

Collages de Carmen Santamarina en Cabranes

En la Casa de Cultura de Cabranes puede visitarse hasta el 30 de abril la exposición "Libro de oraciones", de la collagista Carmen Santamarina, una propuesta que continúa su indagación a partir de la lectura y el estudio de poetas con un discurso femenino y feminista. El abanico de referencias de la artista va desde sor Juana Inés de la Cruz hasta la poeta asturiana Lourdes Álvarez, pasando por autoras como Anne Carson, Sylvia Plath u Olvido García Valdés. A partir de versos de sor Juana –escritora en una sociedad de valores culturales masculinos–, Santamarina construye un relato visual con sus materiales habituales: fotografías antiguas en impresión giclée y técnicas mixtas (pintura, pan de oro y objetos). Horario de visita: de lunes a viernes, de 8.00 a 19.00 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Oriente

Mercado en Ribadesella

Cada miércoles, de 8.00 a 14.00 horas, en la Calle Gran Vía de Agustín de Argüelles y otras cercanas se instalan puestos en los que se pueden encontrar pan, empanadas y boroña, quesos asturianos, productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera.

Exposición "Sidra 2025", en Peñamellera Alta

La Casa de Cultura de Ruenes (Peñamellera Alta) expone hasta el 17 de abril "Sidra 2025", un proyecto de Ediciones Patanegra que rinde homenaje a la sidra desde la creación cultural. La muestra reúne a 17 poetas y 15 artistas grabadores, y pone en valor este producto asturiano al fusionarlo con obra literaria y plástica contemporánea, con autores de la región y también de fuera de ella. El objetivo no es solo celebrar la cultura sidrera, sino también mostrar distintas interpretaciones, miradas y estilos de representación gráfica, técnica y artística en torno al tema. Horario de visita: de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

"Remiendos", de Natalia Suárez, en Llanes

La Casa de Cultura de Llanes acoge hasta el 18 de abril la instalación "Remiendos", de Natalia Suárez / Woodic, que expone una serie de objetos de distintos materiales (telas, cerámicas, madera o metales) remendados bajo el discurso de lo bello de lo reparado y del proceso creativo de la prolongación de la vida útil de un objeto. Objetos como rastro de nuestro paso por la vida, atesoradores de nuestras huellas. El proyecto desarrolla el concepto de "echar un remiendo" como proceso sanador en la solución de un problema o la reparación de un daño. Y ese discurso de la belleza de lo reparado se ve fortalecido con el uso del oro en sus materiales añadidos tal y como se realiza en el proceso de origen japonés del Kintsukuroi: la técnica de reparar los desperfectos de cualquier objeto con laca de oro, un abrazo estético que nos reconcilia con los errores embelleciéndolos. La muestra se exhibe en la Casa Municipal de Cultura de Llanes, en horario de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 horas; los domingos y lunes, cerrado.

Exposición en el Museo del Oriente, en Porrúa

El Museo del Oriente, en Porrúa, acoge hasta el 22 de agosto la exposición "Retrato y sociedad", una selección de 42 fotografías y un autorretrato realizados por Daniel Álvarez Fervienza fechados entre 1885 y 1892. Álvarez Fervienza, de Somiedo, compaginó su trabajo como maestro con el oficio de fotógrafo. El horario de visita del museo es: de martes a jueves, domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas.

Occidente

Mercado en Luarca

Los puestos con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la plaza del Ayuntamiento y la plaza Carmen y Severo Ochoa.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Museo Las Ayalgas de Silviella en Belmonte

Noticias relacionadas

El equipamiento acoge una amplia colección de piezas antiguas restauradas y en funcionamiento como vehículos, maquinaria o una fábrica de gaseosa, así como útiles cotidianos y tradicionales asturianos. Se puede visitar de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 horas. Más información en el correo electrónico info@lasayalgas.es o en los teléfonos 985555716 y 696777428