El alquiler de vivienda en Asturias se dispara: es la región donde más creció en el primer trimestre

Asturias fue la comunidad autónoma donde más se encareció el alquiler de vivienda en el primer trimestre de este año en comparación con el mismo periodo del año pasado. En concreto, los precios se dispararon un 31,47%, hasta una media de 9,93 euros por metro cuadrado, según la estadística publicada este miércoles por el portal "pisos.com". El aumento triplicó el experimentado en el conjunto del mercado nacional, del 10,67% (hasta un precio medio de 14,52 euros).

Si se compara el dato con el del último trimestre de 2025, el repunte del alquiler en Asturias fue del 7,31%, el tercero más intenso del país. El Principado fue la octava región más barata de España, por detrás de territorios como Navarra (8,11 euros), Galicia (7,52) o Castilla y León (7,09), entre otros.

Ferran Font, director de estudios de "pisos.com", ha asegurado que “el principal desequilibrio radica en una oferta rígida frente a una demanda creciente y cada vez más concentrada en núcleos urbanos”. En este sentido, el portavoz del portal inmobiliario ha señalado que “existe un problema de fondo vinculado a la inseguridad jurídica percibida por los arrendadores y a la lentitud de los mecanismos de resolución de conflictos”.

Casi 5.000 euros el máximo del metro cuadrado en venta en Gijón

Este miércoles también se han hecho público datos de precios de vivienda usada en 2025, en este caso de venta, por parte de la inmobiliaria Engel & Völkers, enfocada en el segmento de alto valor. Según los datos de la compañía, Gijón registra el precio medio de vivienda usada más elevado del Principado, con 2.700 euros por metro cuadrado y una subida interanual del 5,9%.

La ciudad costera registró el año pasado un máximo de precio de venta de 4.860 euros por metro cuadrado. Una cifra que se acerca al precio medio de venta en Madrid ciudad, de unos 5.000 euros.

Por su parte, Oviedo alcanza los 2.528 euros, tras experimentar un incremento del 11,2% respecto a 2024, y los máximos alcanzaron los 4.350 euros.

El dinamismo del mercado se extiende a los enclaves costeros: en el Oriente, que engloba zonas como Llanes y Ribadesella, el precio medio se sitúa en torno a los 2.300 euros, con un crecimiento del 9,5%, y los valores máximos superan los 4.100 euros por metro cuadrado. Más intensa ha sido la evolución en zonas como Salinas o Luanco, donde el precio medio sube el 14,7%, hasta una media de 2.242 euros.

Por su parte, en el centro de Asturias y el entorno del concejo de Siero se mantienen precios más moderados, en torno a los 1.705 euros, aunque con una evolución positiva del 8,6%.

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Según Engel & Völkers, "la consolidación del ciclo alcista en Asturias se apoya en el atractivo territorial, una demanda solvente y la limitada oferta de producto nuevo en determinadas ubicaciones".