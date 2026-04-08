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Asturias tiene en acogida 54 menores migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla: los diez últimos se trasladaron este martes y hay previstas más incorporaciones

"Está siendo una llegada muy ordenada, estamos en constante comunicación y colaboración con las comunidades autónomas que nos los derivan y no está habiendo ningún tipo de problema», asegura la directora de Infancia, Clara Siera

Llegada de migrantes, esta semana, a un centro en El Hierro (Canarias)

Llegada de migrantes, esta semana, a un centro en El Hierro (Canarias) / EUROPA PRESS

Mariola Riera

Rosalía Agudín

Oviedo

Asturias tiene en acogida a un total de 54 menores migrantes llegados a Canarias, Ceuta y Melilla, tal y como informó este miércoles la directora general de Infancia y Adolescencia, Clara Sierra, durante la visita a las nuevas instalaciones del centro de Los Pilares, en Oviedo. Los 10 últimos llegaron el pasado martes.

La comunidad tiene capacidad para 331 menores, tal y como se fijó en el decreto aprobado el pasado agosto para autorizar las derivaciones de los chicos a la Península y desahogar a Canarias, Ceuta y Melilla con unas cifras muy encima de la capacidad de sus recursos. Los traslados a otras comunidades son obligatorios.

«Nosotros seguimos en esa tónica de la total disposición, de la colaboración con el resto de comunidades autónomas y sobre todo entendiendo que estos chicos y chicas llegan a España intentando buscarse un futuro, intentando estudiar, intentando trabajar», señaló Sierra. «La verdad que lo que nos estamos encontrando es que cuando les damos oportunidades ellos las aprovechan y están respondiendo fantásticamente».

Los que van cumpliendo la mayoría de edad, que son «muchos», según la directora general, pasan a los denominados programas de transición a la vida adulta, siguiendo sus estudios y con medidas de apoyo al lenguaje u otras necesidades.

En cuanto a nuevas llegadas de menores, Sierra explicó que están previstas más, según los últimos informes. «Está siendo una llegada muy ordenada, estamos en constante comunicación y colaboración con las comunidades autónomas que nos los derivan y no está habiendo ningún tipo de problema», añadió.

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Según el decreto, tal y como informó en su día el Ministerio del Interior, Canarias tiene una capacidad de 737 plazas y el pasado verano, antes de aprobarse la derivación, llegó a superar los 5.000 en acogida. Andalucía es la región con más plazas, con 2.827. Le siguen Cataluña (2.650), Madrid (2.325), la Comunidad Valenciana (1.767), Galicia (886), Castilla y León (783), Canarias (737), País Vasco (731) , Castilla-La Mancha (692), Murcia (517), Aragón (441), Baleares (406), Extremadura (344), Asturias (331), Navarra (223), Cantabria (194), La Rioja (107), Melilla (28) y Ceuta (27).

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