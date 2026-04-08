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Del cabrales al gamonéu, de la sidra al vino de Cangas: los 11 productos con sello de calidad con los que Asturias quiere conquistar por el estómago a los madrileños

"Lo que lleva DOP e IGP es auténtico, tiene un origen claro y está avalado por un proceso productivo que mantiene vivo nuestro paisaje, nuestras costumbres y nuestra forma de vida”, resalta el consejero Marcelino Marcos

Foto de familia en Madrid, en la presentación de los Alimentos del Paraíso

Foto de familia en Madrid, en la presentación de los Alimentos del Paraíso / Principado de Asturias

Mariola Riera

Mariola Riera

Oviedo

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha presentado este miércoles en Madrid once marcas con Denominación de Origen Protegida (DOP) e Indicación Geográfica Protegida (IGP), integradas en la marca Alimentos del Paraíso Natural, a distribuidores nacionales y prescriptores gastronómicos. El encuentro persigue reforzar la visibilidad de los productos asturianos de calidad y acercar la gastronomía de la comunidad a la capital del país.

El acto, celebrado en la Oficina Económica y Comercial del Principado de en Madrid, contó con la presencia del consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, quien destacó el papel de estas elaboraciones como garantía de origen, tradición y excelencia, además de resaltar su contribución al desarrollo económico del territorio y a la fijación de población en el medio rural. Junto a Marcos también estuvo Magali López, directora de Agroalimentación.

Marcos subrayó el trabajo del Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado (Copae) como herramienta clave para asegurar la calidad, la trazabilidad y el arraigo territorial de los productos agroalimentarios asturianos. “Las DOP y las IGP son fundamentales para garantizar que lo que llega al consumidor es auténtico, tiene un origen claro y está avalado por un proceso productivo que mantiene vivo nuestro paisaje, nuestras costumbres y nuestra forma de vida”, dijo.

Nuevo plan agroalimentario

El consejero se ha referido al plan "Saborea el Paraíso" que el Gobierno de Asturias pondrá en marcha este año con una dotación de un millón y que se dirige a promocionar, fomentar la comercialización y favorecer el consumo de productos agroalimentarios amparados por figuras de calidad. “Este plan es una muestra más de nuestra voluntad de fortalecer el sector y seguir avanzando en la internacionalización y en el reconocimiento de los productos asturianos”, afirmó.

En el encuentro han participado productores de las DOP Afuega’l Pitu, Cabrales, Gamonéu, Queso Casín, Sidra de Asturias y Vino de Cangas, así como de las IGP Chosco de Tineo, Faba Asturiana, Queso Los Beyos, Miel de Asturias y Ternera Asturiana. También han estado presentes representantes del Copae y de diversas empresas amparadas bajo la marca Alimentos del Paraíso Natural.

Más de un centenar de asistentes han tenido la oportunidad de conocer de primera mano las características de estos productos y su papel clave dentro de una gastronomía asturiana consolidada, destacan en Medio Rural, como uno de los principales activos del territorio. La jornada ha servido también para reforzar su posicionamiento como referentes de calidad en el ámbito nacional.

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El Consejero continuará este mismo jueves con su agenda por Madrid para promocionar la agroalimentación asturiana.

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