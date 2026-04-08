La campaña de la renta que empieza hoy: los consejos del Colegio de Economistas de Asturias para que la declaración sea los más favorable posible

La Campaña de la Renta ha arrancado hoy con las presentaciones de la declaración por internet. Asturias es un de las regiones con mayor número de deducciones y no todos los contribuyentes las conocen para que el resultado de su declaración sea lo más favorable posible. Es por ello que el Colegio Profesional de Economistas de Asturias hace una serie de recomendaciones para afrontar las obligaciones tributarias.

Según advierten los economistas es imprescindible revisar el borrador, ya que dicho documento puede contener datos erróneos o bien no contemplar determinadas rentas. En principio, la omisión de rentas no recogidas en el borrador no exime al contribuyente de responsabilidad. Es por este motivo por el que el Colegio Profesional de Economistas de Asturias insiste en realizar una revisión calmada del borrador y poniendo atención en los siguientes aspectos:

• Individualización de rentas de capital, ganancias y pérdidas patrimoniales, o imputación de rentas inmobiliarias.

• Modificaciones en las circunstancias personales y familiares del contribuyente tales como un divorcio, nacimientos o convivencia con ascendientes.

• Aportaciones a Colegios profesionales o cuotas sindicales

• Deducciones por adquisición y alquiler de vivienda habitual, obras de mejora de la eficiencia energética de vivienda, donativos y adquisición de vehículos eléctricos y puntos de recarga.

A su vez, el Colegio Profesional de Economistas de Asturias ha analizado las principales novedades de este año 2026, teniendo en cuenta las peculiaridades de Asturias, donde existen hasta 27 deducciones autonómicas. Estas rebajas fiscales van especialmente dirigidas a contribuyentes que residen en concejos en riesgo de despoblación y contribuyentes que tengan a su cargo descendientes (hijos o menores adoptados). Al respecto, el Colegio de Economistas destaca las siguientes:

• Reducción de tarifa autonómica del tipo mínimo al 9% (antes 10%)

• Incremento del tipo aplicable a bases liquidables superiores a 33.000 euros hasta el 19,20% (antes 18,50%)

• Se eleva el marginal máximo de la tarifa hasta el 26% (antes 25,5%)

• Incremento de los mínimos personales y familiares en un 10% respecto a lo regulados en la normativa estatal.

• Deducción por inversión en vivienda habitual que tenga la consideración de protegida, estableciéndose que en los ejercicios posteriores al de su adquisición o rehabilitación, la deducción tendrá un importe máximo de 1.000 euros.

• Modificación de la cuantía de deducción por el cuidado de descendientes, con una cuantía única de 600 euros por descendiente.

• Deducción de 100 euros por gastos asociados a la enfermedad celiaca por cada miembro de la unidad familiar diagnosticado con dicha enfermedad.

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"Es muy importante realizar la declaración de la renta con tranquilidad; comprobar que estén bien todos los datos y valorar la posibilidad de consultar con profesionales para tener en cuenta todos los beneficios y exenciones", indicó Abel Fernández, decano del Colegio de Economistas de Asturias, que resaltó el "contexto de continuos cambios normativos y creciente complejidad fiscal".