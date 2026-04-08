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EN DIRECTO: Barbón responde tras el demoledor informe sobre la tragedia en la mina de Cerredo que revela el descontrol minero en su Administración

El presidente del Principado se comprometió ayer a "depurar responsabilidades" a raíz del descontrol hecho público y de las deficiencias vinculadas al accidente

P. T.

Adrián Barbón afronta hoy una rueda de prensa delicada tras haber dado a conocer el informe de la Inspección General de Servicios sobre el desbarajuste en las labores de control y autorizaciones del Servicio de Minas. Si bien el presidente del Principado ya se comprometió ayer a "depurar responsabilidades" a raíz del descontrol hecho público y de las deficiencias vinculadas al accidente de Cerredo donde murieron cinco mineros, la oposición, con el PP a la cabeza, le está presionando para que alguien asuma responsabilidades políticas por lo sucedido.

El Presidente de Asturias, Adrián Barbón.

El Presidente de Asturias, Adrián Barbón. / David Cabo

También los sindicatos mineros, incluido el SOMA, están "muy vigilantes" para que el Ejecutivo socialista tome medidas a tenor de los "graves errores" en el Servicio de Minas ahora confirmados por el informe de la Inspección.

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Son muchos los que esperan que Barbón, quien encargó el mismo informe a cuyas conclusiones se enfrenta ahora, afronte ahora medidas contundentes, máxime con un accidente minero con cinco muertos en una explotación que ya nadie duda que es "ilegal" y que tiñó de luto toda la región.

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