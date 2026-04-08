EN DIRECTO: Barbón responde tras el demoledor informe sobre la tragedia en la mina de Cerredo que revela el descontrol minero en su Administración

Adrián Barbón afronta hoy una rueda de prensa delicada tras haber dado a conocer el informe de la Inspección General de Servicios sobre el desbarajuste en las labores de control y autorizaciones del Servicio de Minas. Si bien el presidente del Principado ya se comprometió ayer a "depurar responsabilidades" a raíz del descontrol hecho público y de las deficiencias vinculadas al accidente de Cerredo donde murieron cinco mineros, la oposición, con el PP a la cabeza, le está presionando para que alguien asuma responsabilidades políticas por lo sucedido.

El Presidente de Asturias, Adrián Barbón. / David Cabo

También los sindicatos mineros, incluido el SOMA, están "muy vigilantes" para que el Ejecutivo socialista tome medidas a tenor de los "graves errores" en el Servicio de Minas ahora confirmados por el informe de la Inspección.

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Son muchos los que esperan que Barbón, quien encargó el mismo informe a cuyas conclusiones se enfrenta ahora, afronte ahora medidas contundentes, máxime con un accidente minero con cinco muertos en una explotación que ya nadie duda que es "ilegal" y que tiñó de luto toda la región.