FADE advierte de que 25.155 autónomos de Asturias pagarán 135 euros más al mes

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, ha expresado su rechazo por la reciente norma gubernamental que eleva un 42% la base mínima de cotización de los autónomos societarios (aquellos que constituyen una sociedad mercantil) y de los colaboradores familiares que trabajan de forma habitual en el negocio.

La medida, según FADE, afecta a 25.155 autónomos en Asturias (el 35,9% del total) y supone 1.620 euros más al año por persona, esto es, unos 135 euros más al mes. La patronal lo considera "una carga desproporcionada" que "muchos de los afectados no podrán asumir".

La organización, además, sostiene que el colectivo afectado está formado mayoritariamente por mujeres, mayores de 50 años, que trabajan en negocios familiares del mundo rural.

Según ha afirmado Calvo en un comunicado, la orden, aprobada por el Gobierno el pasado 30 de marzo, "rompe el acuerdo de transitoriedad que establecía una adaptación progresiva de estas cotizaciones ligada a los Presupuestos Generales del Estado".

"Al no existir presupuestos en 2024, 2025 ni 2026, la subida se aplica de golpe, sin margen de adaptación. El Gobierno ha prorrogado la congelación de cuotas para la mayoría de los autónomos, pero ha excluido de esa prórroga a los societarios y a los colaboradores familiares", critica la presidenta de la organización empresarial.

FADE argumenta que, bajo esta norma," un colaborador familiar puede llegar a pagar hasta un 40% más de cuota que el propio titular del negocio". "Es una desigualdad que carece de toda justificación. Los autónomos societarios que no alcanzan el mínimo también se ven perjudicados, aunque su perfil y circunstancias son distintos", destaca la patronal.

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“No se puede congelar la cuota para la mayoría de los autónomos y dejar fuera a los más vulnerables. El Gobierno tiene en su mano corregir esto e insistiremos para que así sea”, ha insistido Calvo.