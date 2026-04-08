Fallece Feliciano Álvarez de Linera, pionero de la cirugía de corazón y pulmón en Asturias

El cirujano Feliciano Álvarez de Linera Uría ha fallecido esta mañana en Oviedo a la edad de 89 años. Especialista en cirugía cardio-torácica (corazón y pulmón), había nacido en Pesoz el 3 de octubre de 1936, en una familia de nueve hermanos, entre los que ha habido abogados, jueces y médicos.

El doctor Álvarez de Linera enviudó en noviembre de 2019 de María Aurora Felgueroso Villar, con la que tuvo cinco hijas: Cristina, María, Inés, Luján y Lucía Alvarez de Linera Felgueroso.

“Mi padre era un médico muy vocacional. La familia y el trabajo eran sus grandes pasiones. Le encantaba su trabajo. Y con frecuencia se encontraba por la calle con pacientes suyos que le estaban muy agradecidos. Era tan buena persona como médico”, ha explicado a LA NUEVA ESPAÑA su hija Luján.

De los primeros residentes del Hospital General

Feliciano Álvarez de Linera estudió Medicina en la Universidad de Salamanca y fue de los primeros residentes formados en el antiguo Hospital General de Asturias. Realizó la especialidad de cirugía cardio-torácica en el centro sanitario ovetense, con el doctor Fernando Alonso Lej de las Casas, y la completó en el Hospital Broussais, de París.

Regresó a Asturias, al Hospital General, donde trabajó con Fernando Alonso Lej y José Cardeñoso. Posteriormente se incorporaron como residentes Fernando Ibarra, José Luis Vega, Andrés Gutiérrez, José Luis Álvarez-Cofiño y Alberto Llorente.

Nueva etapa a partir de 1975

El servicio cambió en el año 1975, cuando Alonso Lej se trasladó a Zaragoza, con los doctores Ibarra y Gutiérrez, a la vez que el doctor Vega se incorporó en el Hospital de Valdecilla y posteriormente el doctor Llorente se trasladó al de Cruces, en Bilbao.

El doctor Álvarez de Linera quedó en el Hospital General como jefe de servicio, con el doctor José Luis Alvarez-Cofiño Suárez. Se incorporaron Francisco Gosálbez, procedente de la escuela americana y como residente José Luis Naya. Posteriormente llegaron los doctores José María Valle, Juan Carlos Llosa, Jesús Rodríguez, Echevarría y otros.

En 1972, se trasladó a Buenos Aires a trabajar con el doctor René Favaloro, pionero en cirugía del by-pss aorto-coronario, que inició en la Cleveland Clinic. “El doctor Linera supo liderar con absoluta maestría, discreción y prudencia, el servicio de Cirugía Cardio-Torácica en el antiguo Hospital General de Asturias”, subraya su colega José Luis Álvarez-Cofiño.

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Entre tanto, José Luis Naya destaca que “fue un cirujano excelente que aportó mucho y que supo ser un gran transmisor de conocimientos”.