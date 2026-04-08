La Guardia Civil altera sobre los riesgos de las escapadas en fin de semana: "No publiques "estoy aquí" en redes hasta que vuelvas"

Con la llegada del buen tiempo son muchas las personas que deciden aprovechar para disfrutar de escapadas express y gozar de una auténtica desconexión con clima garantizado. Sin embargo, la Guardia Civil ha lanzado una nueva advertencia, y es que ya se sabe que cada vez son más las viviendas que durante estos periodos pueden convertirse en un objetivo fácil para los ladrones si no se adoptan las medidas de seguridad adecuadas.

Robos en viviendas: un riesgo que aumenta en vacaciones y fines de semana

Es cierto que los robos en viviendas suelen aumentar durante los fines de semana y periodos de mayor movilidad. Los delincuentes buscan señales de ausencia prolongada, como persianas bajadas permanentemente, buzones llenos o la ausencia de movimiento en el hogar. Por ello, las autoridades insisten en que la prevención es la mejor medida de seguridad.

Evita dar pistas de que no estás en casa

Uno de los errores más habituales es bajar completamente las ventanas o persianas. Aunque muchas veces puede parecer una medida de protección frente al hogar, evidencia que el domicilio está vacío y no hay ningún tipo de vida. La Guardia Civil recomienda mantener una apariencia de cotidianidad, dejando algunas persianas o luces encendidas parcialmente abiertas como si hubiera algún tipo de actividad en el interior.

Emplear seguridad inteligente

Una forma eficaz y sencilla de simular cierta presencia es mediante programadores de luz. Estos dispositivos permiten apagar y encender lámparas de forma automática a diferentes horas del día, creando la simulación de que alguien se encuentra en el domicilio. Esta medida, junto con temporizadores de televisores o radio, es especialmente útil en hogares "sin vida" durante varios días.

Redes sociales: cuidado con lo que compartes

Un habito cada vez más común durante las escapadas es la difusión de fotografías o mensajes en redes sociales presumiendo de nuestra corta estancia de desconexión, sin embargo, esto se convierte en otro factor de riesgo para la Guardia Civil. Publicar en tiempo real puede facilitar a los ladrones información precisa sobre nuestra ausencia. La Guardia Civil aconseja que nuestro feed se inunde de imágenes y mensajes una vez regresemos al domicilio.

Disfrutar de una escapada de fin de semana no tiene por qué comprometer la seguridad del hogar, siempre y cuando respetemos las advertencias que anuncian las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.