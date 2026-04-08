La guerra de la leche se recrudece: la industria defiende sus precios a la baja y los ganaderos alertan de que así es inviable

"No entendemos cómo hace dos meses faltaba leche en España y ahora sobra", critica el presidente de Asaja en Asturias, Ramón Artime, presente en la reunión sectorial de vacuno de leche que ha tenido lugar este miércoles en Madrid en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) con las organizaciones agrarias y la patronal láctea Fenil. La reunión para poco o servido "o más bien nada", dijo al salir Artime en línea con el resto de dirigentes agrarios, muy molestos con el ministerio al que acusan de "ponerse de perfil" en una guerra de la leche que lejos de apaciguarse se ha recrudecido.

Los ganaderos y la industria siguen firmes en sus posiciones. Las empresas acaban de firmar los contratos de renovación, en líneras generales, a la baja en España. En Asturias el sector no ha salido muy perjudicado ya que Central Lechera, que aglutina a la mayoría de ganaderos (unos 800), ha optado por mantener de momento los precios de enero, en atención al mercado (44,5 céntimos por litro). La que más ha rebajado lo ha hecho en 5 céntimos y otras, en 2. En comunidades como Galicia la tensión es mayor ya que ha habido fuertes bajadas, los ganaderos se han negado a firmar y no se recoge la leche.

Con todo, la reunión en el MAPA no ha servido para mucho y las posiciones siguen enfrentadas. En líneas generales creen que la evolución del mercado actual -con "menos producción" nacional de leche, un consumo mantenido o incluso ligeramente al alza y los costes de materias primas subiendo por escenarios como la guerra en Irán- no justifica que la industria les haya rebajado el precio de la leche en origen hasta "10 céntimos el litro" en algunas comunidades.

“Una vez más, la industria impone y no negocia. Y cuando alguien impone, las cosas no pueden ir bien”, criticó Ramón Artime. "Todos esperábamos una bajada, pero racional, de 2 o 3 céntimos. Lo que se plantea ahora es inasumible y así no se logra el relevo generacional en el campo y se atrae a los jóvenes", advirtió el veterano dirigente. “Esto no lo aguanta el sector”. Y es que más del 50% de los titulares de explotaciones tienen más de 55 años, por lo que la falta de rentabilidad compromete seriamente el relevo.

Las organizaciones confían en que la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) -con la que están reuniendo bilateralmente- actúe de oficio para determinar si ha habido imposición de precios y esté atenta a si los nuevos contratos pueden llevar a vender a pérdidas, algo prohibido por la Ley de la Cadena Alimentaria.

En la patronal láctea Fenil, su director general, Luis Calabozo, incidió en la pérdida de competitividad que están sufriendo. Las industrias ponen el foco en el elevado precio medio en origen que tiene la leche en España respecto a la media europea y en la entrada masiva de lácteos (especialmente queso) de países del entorno que les está desplazando en los lineales de los supermercados. Fenil asegura que España ha adaptado la evolución de los precios de la leche "con un retraso de seis meses" respecto a los países europeos.

Por su parte, la directora general de Producciones y Mercados Agrarios, Elena Busutil, y el director general de Alimentación, José Miguel Herrero, que presidieron la reunión, recordaron la importancia que tiene una "correcta aplicación del paquete lácteo y de la Ley de la Cadena para garantizar la máxima transparencia en todas las relaciones comerciales y un reparto justo de los costes". El Ministerio resalta el papel de la Organización Interprofesional Láctea (Inlac) -en la que están representados producción e industria- como instrumento "clave" para mejorar la vertebración del sector, favorecer el diálogo entre eslabones y articular respuestas comunes.

El sector del vacuno de leche español mantiene una evolución estable, con un incremento del 1,6 % en la producción en los primeros meses de 2026; mientras ha alcanzado unos precios medios de 0,53 euros/litros (+16 % respecto a la media UE), según la radiografía hecha por el Ministerio