Hallado el cuerpo sin vida de Ramón Isidro González, el montañero desaparecido que no regresó a su casa en Oviedo
Todo apunta a que el allerano, que fue ingeniero de la Brigada de Salvamento Minero, pudo despeñarse
El operativo de búsqueda de Ramón Isidro González, el allerano residente en Oviedo desaparecido este lunes en la zona entre San Isidro y el lago Ubales, ha encontrado su cadáver al norte del lago Ubales, junto al Pico Brañapiñueli y en las inmediaciones del bosque de Brañagallones, en el concejo de Caso. Los efectivos de emergencias lograron alcanzar este mediodía, pasadas las 13 horas, el lugar donde fue avistado el cuerpo del ingeniero prejubilado de la Brigada de Salvamento Minero desaparecido. Todo apunta a que pudo despeñarse.
Fue el dispositivo asturiano coordinado por el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) el que localizó el cuerpo. En concreto un guarda de Medio Natural adscrito al operativo avistó el cadáver. El Puesto de Mando Avanzado del SEPA comunicó oficialmente a las 14.01.horas el hallazgo. El grupo de rescate del citado servicio fue el encargado de acudir al lugar en el helicóptero medicalizado. Solo pudieron confirmar el fallecimiento. Los agentes de la Guardia Civil han tenido que actuar en calidad de policía judicial para el levantamiento del cadáver, y su posterior traslado al Instituto de Medicina Legal.
Ramón Isidro González desapareció este lunes, después de salir a caminar por la ruta de Wamba, que une la carretera de San Isidro con el lago Ubales, a través del valle de Los Fornos. Ya de madrugada, su mujer alertó a los servicios de emergencias de que no había regresado a casa, por lo que se activó un dispositivo de búsqueda que ha terminado implicando a servicios de Asturias y Castilla y León.
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