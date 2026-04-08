Los hórreos asturianos ya son oficialmente patrimonio inmaterial

Tal y como se había adelantado la semana pasada, y cumpliendo con la propuesta lanzada por el titular de Cultura, Ernest Urtasun, el Consejo de Ministros aprovó ayer el Real Decreto por el que se reconocen los hórreos asturianos y los del resto del norte de la península ibérica como vehículos de transmisión y expresión simbólica de identidad como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Los hórreos, presentes en Galicia, Asturias, León, Cantabria, Navarra y País Vasco, desempeñan "un papel esencial como marcadores culturales y expresiones de identidad colectiva, vinculados a prácticas sociales, saberes transmitidos, memorias compartidas y representaciones", explicó el gobierno. El objetivo es garantizar la salvaguarda de esta dimensión inmaterial, incorporándola de forma explícita en los procesos de identificación, documentación, estudio y difusión de este patrimonio, reforzando su reconocimiento y asegurando su transmisión intergeneracional. La declaración, insiste el ministerio, "ayudará a garantizar su conservación, asegurando que las medidas de protección vayan más allá de su materialidad, asegurando su valor simbólico y de identidad social".