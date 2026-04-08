De Llanes a El Franco: los chiringuitos premium de Asturias en los que puedes comer desde un bogavante hasta hamburguesas caseras

Ya hay sed de verano en Asturias. De playas y también de chiringuitos. La costa regional está llena de locales asomados al Cantábrico que lo mismo cocinan un bogavante que hacen una hamburguesa casera. Los chiringuitos de hoy son "premium", muchos de ellos reconocidos incluso por la Guía Repsol. En ellos no solo hay buena comida, sino también (y a menudo) música en directo y unos atardeceres de postal. Sin duda estos establecimientos hosteleros, que abrirán el próximo mes de junio, tienen las mejores terrazas de Asturias.

Mamba Playa Ballota

Empezando por el oriente, en Llanes se encuentra Mamba. Ubicado en un alto rodeado de verde y asomado a la playa de Ballota, la sensación es de estar en Ibiza o en Menorca. En la carta se pueden encontrar ensaladas, originales tapas (de boquerones con guacamoles y pico de gallo; tartar de atún, mago y fresa; piruleras de cachopo...), cocina internacional, arroces, platos de pescado y de carne y hasta hamburguesas.

Mamba es un chiringuito en el que podrás comer un buen bogavante, un rollo de bonito o un entrecot de 400 gramos con el precioso paisaje costero de Llanes de fondo.

Playa Madre

Es un imprescindible en el mapa de los chiringuitos asturianos. Hablamos de Playa Madre, en Caravia, que se encuentra en el entorno de la playa de Espasa. Su oferta gastronómica incluye hamburguesas y diferentes propuestas de picoteo. El chiringuito tiene una entrada espectacular, con su nombre inscrito en un arco de madera, y dentro tiene una enorme jaima.

Es una excelente opción para ver el atardecer con una cerveza en la mano y quedarse hasta la madrugada disfrutando de uno de sus múltiples conciertos. Su mayor festival, el que llama "Finde Grande", tendrá lugar este año el 14 y 15 de agosto.

Aramar Playa

En el centro de Asturias, en el concejo de Gozón, hay varios chiringuitos recomendados por la Guía Repsol. Uno de ellos está en el bonito pueblo de Luanco y se llama Aramar Playa. A diferencia de los anteriores, no está en un acantilado, sino en una recogida y pequeña playa (Aramar), a las afueras de la localidad.

Sus platos son de restaurante de primer nivel. Ensalada de salmón y aguacate, carpaccio de xata asturiana con virutas de Gamoneu, zamburiñas, llampares, tortos de bonito picante, guacamole y encurtidos caseros, y solomillo de cerdo, curry amarillo con guiso de setas son algunos ejemplos de sus cuidadas elaboraciones.

La Playa by Chus

También en Luanco, pero en este caso en el centro del pueblo y en primera línea de playa está La Playa by Chus. Otro chiringuito que incluye la Guía Repsol y que fue reconocido con un Solete de Verano en 2022. "Brunch variado, casero y preparado con cariño por la mañana; mejillones en escabeche con un toque picante para el aperitivo o una original propuesta de drunch (merienda cena) que ha trascendido la pandemia", dice la famosa guía culinaria.

"Un chiringuito que no parece tal, con pescados del día, carnes y marisco. Vistas estupendas y una buena selección de espumosos", añaden.

Las Dunas de Verdicio

Sin salir de Gozón, ubicada sobre un acantilado, entre la playa de Verdicio y el Cabo Peñas, están Las Dunas de Verdicio. Con mesas de merendero y sombrillas de paja es uno de los chiringuitos mejor valorados de la región y este año emprendió la aventura de abrir un "chiringuito de ciudad" en Gijón.

Desde Las Dunas de Verdicio, las visitas son espectaculares. Su propuesta gastronómica es para disfutar "sin cuchillo y tenedor", aseguran. Son los reyes de las hamburguesas caseras. Tiene siete, a cual más rica. En Las Dunas hay zona chill out para tomarse una copa viendo el atardecer y también música en directo, con conciertos y DJs.

La Mar de Fondo

En el Occidente, en el concejo de Navia, se encuentra La Mar de Fondo. Ubicada a pie de la playa de Frejulfe, este chiringuito fue construido por sus propios dueños con madera. Las mesas están sobre el prao con vistas directas al mar.

La Mar de Fondo recibió un Solete de Verano en 2022 y es la mejor opción para comer un buen pescado del día o una ración de pulpo en una terraza natural impresionante.

Bar Playa Porcía

También en el Occidente está el Bar Playa de Porcía, un clásico de Asturias en los chiringuitos. Está en la playa de Porcía, en El Franco, y tiene un encanto especial. Al igual que los anteriores, sus vistas al mar Cantábrico son impresionantes. Está rodeado de mucho verde y colgando de un enorme pino tiene un columpio que es el rey de sus fotos en Instagram. Es un sitio tranquilo, donde se respira paz y naturaleza.

Par comer, allí encontrarás de todo un poco: ensaladas, de picoteo, pescados... Su especialidad son los pescados, que también los preparan a la brasa. "Es uno de los mejores chiringuitos de playa de Asturias, con pescado fresco, platos de inspiración asiática y producto local presentado de forma sabrosa y divertida", resume la Guía Repsol.

Y más...

Además de estas selección de chiringuitos, en Asturias se pueden encontrar más y de calidad. Algunos otros ejemplos son las Terrazas Ipanema, en playa España (Villaviciosa); Canto Cueva, en el entorno de Cabo Vidio (Oviñana; El Viso Beach Bar, en Caravia; El Nordés del Silencio, junto a la increíble playa del Silencio de Cudillero; el Rodiles Beach Club, en la turística playa de Rodiles (Villaviciosa); Mi Candelita, en Bañugues (Gozón); Lola Melón, en la playa de La Ñora (Quintueles, Villaviciosa), Pantai Beach Club en Gijón...