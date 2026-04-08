El mal momento que atraviesa una de las joyas naturales de Asturias y del que alerta la Unesco

La Unesco ha calificado de «desfavorable» el funcionamiento de la reserva natural integral de Muniellos (Cangas del Narcea e Ibias), integrada en la red mundial de Reservas de la Biosfera, al presentar problemas de gestión por sumar una década sin el denominado Instrumento de Gestión Integrado (IGI). Este documento es el encargado de regular los usos y garantice la protección del patrimonio natural junto a un desarrollo económico y humano sostenibles.

Así lo ha desvelado la Red de Representación Ambiental de Asturias (RRAA), un colectivo que echó a andar en septiembre y que aglutina a 15 colectivos conservacionistas de toda la región. La calificación de la Unesco data del pasado marzo y se ha hecho a través del consejo Internacional de Coordinación del programa MaB (Persona y Biosfera), una evaluación que se realiza cada diez años para controlar el funcionamiento de las Reservas de la Biosfera.

Los integrantes de la Red Ambiental ha elaborado un informe por su cuenta que ha enviado a la Unesco y también a Parques Nacionales en calidad de representante del programa MaB. «Queremos denunciar la degradación de Muniellos, que corre el riesgo de dejar de ser catalogado como reserva de la biosfera, tal y como recogen los estatutos de la red mundial. «Se han incumplido de forma reiterada las indicaciones del consejo científico», denuncian los ambientalistas, que piden que se aplique el artículo 9 del estatuto para revisar a fondo el estado del área natural del suroccidente asturiano.

Además de la falta del instrumento de gestión, la reserva de Muniellos carece también de un plan de gestión, zonificación y reglamento interno, según la Red Ambientalista. «También se ha detectado un funcionamiento errático de los órganos de gestión y se han incumplido reiteradamente las recomendaciones del Consejo Internacional de Coordinación», aseguran.

En Muniellos se mantienen de forma excepcional los terrenos del coto regional de caza y las zonas con concesiones mineras. «Los gestores se han limitado a clasificar directamente estos terrenos como zona de transición, dejando desprotegidas grandes zonas de importancia crucial para la biodiversidad», recoge el informe de los ambientalistas. Tampoco hay evaluación de los «desajustes» ni «participación conservacionista real», ya que el Foro de Participación Social estuvo seis años sin reunirse y lo hizo tres veces en los últimos tres años, aseguran.