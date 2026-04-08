El mal momento que atraviesa una de las joyas naturales de Asturias y del que alerta la Unesco
La reserva natural de Muniellos, dentro de la red mundial de la biosfera, tiene un funcionamiento "desfavorable", según la última evaluación del comité que han desvelado los conservacionistas
La Unesco ha calificado de «desfavorable» el funcionamiento de la reserva natural integral de Muniellos (Cangas del Narcea e Ibias), integrada en la red mundial de Reservas de la Biosfera, al presentar problemas de gestión por sumar una década sin el denominado Instrumento de Gestión Integrado (IGI). Este documento es el encargado de regular los usos y garantice la protección del patrimonio natural junto a un desarrollo económico y humano sostenibles.
Así lo ha desvelado la Red de Representación Ambiental de Asturias (RRAA), un colectivo que echó a andar en septiembre y que aglutina a 15 colectivos conservacionistas de toda la región. La calificación de la Unesco data del pasado marzo y se ha hecho a través del consejo Internacional de Coordinación del programa MaB (Persona y Biosfera), una evaluación que se realiza cada diez años para controlar el funcionamiento de las Reservas de la Biosfera.
Los integrantes de la Red Ambiental ha elaborado un informe por su cuenta que ha enviado a la Unesco y también a Parques Nacionales en calidad de representante del programa MaB. «Queremos denunciar la degradación de Muniellos, que corre el riesgo de dejar de ser catalogado como reserva de la biosfera, tal y como recogen los estatutos de la red mundial. «Se han incumplido de forma reiterada las indicaciones del consejo científico», denuncian los ambientalistas, que piden que se aplique el artículo 9 del estatuto para revisar a fondo el estado del área natural del suroccidente asturiano.
Además de la falta del instrumento de gestión, la reserva de Muniellos carece también de un plan de gestión, zonificación y reglamento interno, según la Red Ambientalista. «También se ha detectado un funcionamiento errático de los órganos de gestión y se han incumplido reiteradamente las recomendaciones del Consejo Internacional de Coordinación», aseguran.
En Muniellos se mantienen de forma excepcional los terrenos del coto regional de caza y las zonas con concesiones mineras. «Los gestores se han limitado a clasificar directamente estos terrenos como zona de transición, dejando desprotegidas grandes zonas de importancia crucial para la biodiversidad», recoge el informe de los ambientalistas. Tampoco hay evaluación de los «desajustes» ni «participación conservacionista real», ya que el Foro de Participación Social estuvo seis años sin reunirse y lo hizo tres veces en los últimos tres años, aseguran.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la silla de terraza más cómoda para tomar el sol (y por menos de 40 euros)
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cojines para terraza o balcón más baratos del mercado: cómodos y en varios colores por 2,99 euros
- Tragedia en Oviedo: fallece un conocido comerciante de 63 años por las heridas de un atropello en Teatinos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que se instala sin obra más barato del mercado: su tela se adapta a cualquier espacio
- Hallado un cuerpo en la zona de Caso en la que se busca a Ramón Isidro González
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la plancha de pelo que marca tendencia en el mercado: disponible por 24,99 euros