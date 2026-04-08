La nueva iniciativa de la patronal asturiana para facilitar que se contrate a extranjeros en sectores con falta de trabajadores cualificados
FADE busca soluciones para la carencia de personal en la hostelería, la construcción o los servicios a personas
La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) busca soluciones para que sectores como la hostelería, la construcción o los servicios personales encuentren trabajadores cualificados. En ese contexto, la patronal asturiana firmó ayer un convenio de colaboración con la Fundación Nortempo para activar el "Proyecto Puente", una iniciativa de movilidad laboral internacional que permitirá a las empresas asociadas a FADE acceder a personas trabajadoras cualificadas procedentes del exterior con plena capacidad legal de incorporación inmediata al mercado laboral español.
Fuentes de FADE destacaron que el acuerdo responde a "uno de los problemas más persistentes del tejido empresarial asturiano: la dificultad creciente para cubrir determinadas vacantes en sectores como la hostelería, la construcción, la industria auxiliar o los servicios a personas". Una dificultad que se produce, según destacan desde la patronal asturiana, a pesar de que en la región hay más de 51.000 desempleados, "lo que refleja la brecha estructural entre los perfiles disponibles y los que realmente demandan las empresas".
El "Proyecto Puente" aborda ese desajuste con una solución práctica: seleccionar en origen a personas con nacionalidad española (muchas emigradas o descendientes de asturianos en países como Argentina, Uruguay, México, Colombia, Cuba o Venezuela) y a personas trabajadoras extranjeras en situación regular, y acompañarlas en todo el proceso hasta su integración estable en la empresa. Fundación Nortempo, entidad social de Grupo Nortempo, gestiona el proceso de principio a fin y cuenta con más de 250 incorporaciones realizadas en empresas españolas en los últimos dos años. Las empresas integradas en FADE accederán al programa en condiciones preferentes, con un descuento del 30% sobre las tarifas de mercado.
El "Proyecto Puente" es una de las líneas de trabajo concretas que FADE está impulsando "para dar respuesta al reto demográfico y laboral que condiciona la competitividad de buena parte del tejido empresarial asturiano", señalaron fuentes de la patronal.
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