La Policía Nacional emite una alerta general que llega a Asturias y a los teléfonos de los asturianos: "Te piden dinero si no quieres que difundan tus fotos personas a tus propios contactos"

Una conversación en redes sociales que puede acabar con la cuenta vaciada e imágenes privadas nuestras circulando entre nuestros contactos del teléfono. Parece un suceso de un thriller cinematográfico pero por, desgracia, es una realidad. Se llama 'sextorsión' y es un tipo del chantaje sexual por internet.

De hecho, la Policía Nacional ha emitido un mensaje de alerta a través de sus redes sociales en el que da diferentes consejos para no ser víctimas de este delito. "¿Alguna vez has recibido un mensaje o una solicitud de amistad por parte de un perfil en redes sociales? O bien, no tiene publicaciones o las tienes muy recientes en días muy seguidos siendo un perfil nuevo. Cuidado, puede ser un caso de 'sextorsión'. Empezarán con preguntas abiertas, guiando la conversación a temática sexual y es ahí cuando nos enviarán imágenes de contenido íntimo supuestamente propias para acto seguido solicitarte fotos o vídeos tuyos. Una vez que han conseguido su objetivo, graban la pantalla del teléfono con otro móvil y comienzan la extorsión. Te piden dinero si no quieres que difundan tus fotos y vídeos a tus contactos", explican desde Policía Nacional.

"Recomendaciones, nunca pagues, seguirán pidiéndote dinero una y otra vez. No envías imágenes de contenido sexual en redes sociales si desconoces la identidad de la persona. No sigas la conversación, guarda las pruebas y denúncialo", recomiendan.

El incremento de redes sociales y de dispositivos móviles con sofisticadas cámaras para grabar en cualquier momento y lugar y compartir luego en internet las imágenes está contribuyendo en gran medida a este aumento de casos de ciberacoso sexual.

El director de Pantallas Amigas, Jorge Flores, asegura que cada día se recibe alguna notificación de algún nuevo afectado por "sextorsión", mientras que hace unos meses sólo ocurría de vez en cuando. Sus autores ahora suelen ser bandas más organizadas y preparadas para sacar el máximo dinero a sus víctimas, a las que exigen cantidades cada vez mayores. Carlos Fernández, del grupo de redes sociales de la Policía Nacional para la detección de amenazas en internet, asegura que se está observando un fuerte aumento de mensajes con contenidos vinculados con casos de extorsión.