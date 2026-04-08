El PP denuncia la "bunkerización" de Adrián Barbón ante el "demoledor" informe sobre el desbarajuste en el Servicio de Minas

El diputado regional del Partido Popular (PP) Luis Venta ha acusado al presidente del Principado, Adrián Barbón, de "bunkerizarse" en el "palacio presidencial" y negarse a responder en la Junta General sobre el trágico accidente en la mina de Cerredo en el que murieron cinco personas hace un año, a los que se suma otro fallecido en un accidente anterior. Venta, que compareció al mismo tiempo que Barbón ofrecía una rueda de prensa sobre tal asunto, sostiene que el Gobierno y "la extrema izquierda que lo apoya" pretenden “bajar el telón para que no se sepa lo que ha pasado en el accidente y las responsabilidades políticas que parecen cada vez más claras”.

El diputado advirtió de que se sobre la mesa está el “demoledor” informe de la Inspección General de Servicios del Principado sobre el desbarajuste en el Servicio de Minas y su labor inspectora, cuyas contenido general fue adelantado por LA NUEVA ESPAÑA.

Tras la reunión de la Junta de Portavoces del Parlamento asturiano, Venta afirmó que Barbón “quiere salir corriendo de este escándalo" de ahí que "el presidente se niegue a comparecer en un Pleno de la Junta General, como pedía el PP, para dar explicaciones· Y añadió: “Barbón se esconde, se bunkeriza en el Palacio presidencial y se niega a responder en esta Junta General y a aclarar a los asturianos la inacción y el caos de su Gobierno”, señaló

El parlamentario popular denunció también que la izquierda rechaza reabrir la comisión parlamentaria de investigación sobre Cerredo, como también pide el PP, a la luz de las conclusiones del informe de la Inspección General de Servicios, una decisión que se hará oficial el próximo lunes en una reunión de esta comisión. Asegura el PP que el Gobierno del Principado "se inventó primero nuevas denominaciones de actividad minera para acabar extrayendo carbón, se suprimieron los servicios de inspección y se practicaba el método de los chivatazos ante denuncias externas de un incumplimiento de la normativa en materia de minería y, por tanto, de una extracción ilegal, que es lo que se concluye en el informe".

Cómplices

Y añade Luis Venta: “Tres patas que cierran este círculo, porque los infractores tenían cómplices en la propia Consejería, y el consejero era un tal Enrique Fernández, ascendido a presidente de Hunosa, la consejera era una tal Nieves Roqueñí, ahora presidenta del puerto de Gijón, o la directora general era una tal Belarmina Díaz, y el presidente común a todos era Barbón”, resaltó.

Y concluyó: "Se trata de una auténtica trama cuyo objetivo final era el enriquecimiento ilícito e ilegal de quienes estaban sacando carbón de manera ilegal, y por ello que Barbón se esconda es de una gravedad que no tiene límites; por algo será que no quiere acudir a la Junta General”.