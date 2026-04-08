Las previsiones de la campaña de la renta en Asturias: menos declaraciones a pagar, pero el importe sube en 17 millones de euros

El número de declaraciones que saldrán a pagar en Asturias en la campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que ha comenzado hoy se reducirá. Serán un 1% menos que el año anterior. Sin embargo, los importes a pagar subirán en 17 millones, hasta 367 millones de euros, debido al incremento de las bases liquidables (y con ello de los tipos que se aplican) y a otros factores como el incremento de las ganancias patrimoniales, sobre todo las derivadas de ventas de inmuebles y de acciones, dos activos cuya valoración ha aumentado, según destacó Soledad Fernández, directora general de la Agencia Tributaria.

Hacienda espera recibir en Asturias 597.457 declaraciones durante la campaña de la renta. Es un 2,3% de declaraciones más que en el año anterior. Del total, 508.791 declaraciones serán individuales (un 2,9% más) y 88.666 conjuntas (un 0,7% menos).

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El número de declaraciones que saldrán a devolver aumentará un 3,5%, hasta 393.114, con un importe estimado de 437 millones de euros, lo que supone un aumento del 14,2%. A ingresar habrá 166.477 declaraciones, el 1% menos, pero el importe a abonar de estas últimas se incrementa el 4,8%, hasta los 367 millones de euros. Con las previsiones de ingresos y devoluciones habrá un saldo negativo de 69 millones para la Agencia Tributaria en Asturias.