Las previsiones de la campaña de la renta en Asturias: menos declaraciones a pagar, pero el importe sube en 17 millones de euros
La Agencia Tributaria prevé devolver 437 millones a los contribuyentes de la región, el 14,2% más que el pasado año
El número de declaraciones que saldrán a pagar en Asturias en la campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que ha comenzado hoy se reducirá. Serán un 1% menos que el año anterior. Sin embargo, los importes a pagar subirán en 17 millones, hasta 367 millones de euros, debido al incremento de las bases liquidables (y con ello de los tipos que se aplican) y a otros factores como el incremento de las ganancias patrimoniales, sobre todo las derivadas de ventas de inmuebles y de acciones, dos activos cuya valoración ha aumentado, según destacó Soledad Fernández, directora general de la Agencia Tributaria.
Hacienda espera recibir en Asturias 597.457 declaraciones durante la campaña de la renta. Es un 2,3% de declaraciones más que en el año anterior. Del total, 508.791 declaraciones serán individuales (un 2,9% más) y 88.666 conjuntas (un 0,7% menos).
El número de declaraciones que saldrán a devolver aumentará un 3,5%, hasta 393.114, con un importe estimado de 437 millones de euros, lo que supone un aumento del 14,2%. A ingresar habrá 166.477 declaraciones, el 1% menos, pero el importe a abonar de estas últimas se incrementa el 4,8%, hasta los 367 millones de euros. Con las previsiones de ingresos y devoluciones habrá un saldo negativo de 69 millones para la Agencia Tributaria en Asturias.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la silla de terraza más cómoda para tomar el sol (y por menos de 40 euros)
- Tragedia en Oviedo: fallece un conocido comerciante de 63 años por las heridas de un atropello en Teatinos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cojines para terraza o balcón más baratos del mercado: cómodos y en varios colores por 2,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que se instala sin obra más barato del mercado: su tela se adapta a cualquier espacio
- Habla el hombre al que disparó un vecino de Ribadesella desde la ventana: “Yo me di por muerto”
- La búsqueda desesperada de Ramón, el allerano desaparecido en la zona de San Isidro que fue ingeniero de la Brigada de Salvamento Minero: 'Esperemos un buen final