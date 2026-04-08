El Principado da el paso para poner fin a las fricciones entre Emergencias y Guardia Civil: plantea una ley que blinda el mando único en los operativos conjuntos

El Gobierno blinda al Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) como mando único con capacidad para dirigir sobre el terreno todos los recursos implicados en las emergencias y garantizar una respuesta unificada. Es el punto más relevante del anteproyecto de ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias que la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias acaba de sacar a consulta pública. Se trata de "avanzar hacia un sistema más eficaz, coordinado y preparado para proteger a la población", según el Principado. El artículo 31 del anteproyecto introduce una modificación en la ley para "clarificar el papel del SEPA en la coordinación efectiva y prevenir solapamientos con la dirección del plan", de forma que ahora "el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias será el instrumento a través del cual se canalizará la movilización y la coordinación operativa de todos los servicios intervinientes, tanto en emergencias ordinarias como de protección civil de conformidad con lo previsto en los planes aplicables".

Quiere esto decir que una vez se apruebe esta modificación, la dirección de los operativos –incluidos los ordinarios de rastreo o rescate, en los que no hay activo ningún plan de protección civil y no hay indicios de criminalidad– recaerá en el SEPA, supeditándose al mismo todos los servicios implicados, incluso las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, algo demandado desde el Servicio de Emergencias dadas sus capacidades, especialización y las competencias dictadas por el Estatuto de Autonomía.

Con esta modificación, el Principado trata de poner fin a la pugna que viene planteándose entre el SEPA y la Guardia Civil, dando lugar a duplicidades de medios e incluso situaciones de riesgo con medios aéreos. El punto de inflexión fue el rescate de un trabajador de Carreteras sepultado por un alud en Aller, pero el rosario de ejemplos es amplio, desde el rastreo en busca del alcalde de Soto de Barco, Jimi Pérez Lorente, al dispositivo para recuperar a un pescador ahogado en el mar en Coaña, pasando por el rescate del joven montañero leonés Senén Turienzo en Picos de Europa, los rastreos de dos mujeres en Cangas del Narcea y San Martín del Rey Aurelio o la búsqueda de un vecino de Quintes (Villaviciosa).

"La futura norma tiene como objetivo mejorar la preparación y la respuesta del Principado ante emergencias", explica el Principado. Para ello, integra en una única norma la regulación existente, con el fin de hacerla "más clara, sencilla de aplicar y eficaz". Pretende consolidar igualmente un modelo integral que refuerza la planificación, prevención, coordinación y respuesta. Y establece un sistema autonómico de protección civil que ordena todos los recursos públicos que intervienen, con el fin de "facilitar una actuación conjunta y organizada cuando más se necesita". En definitiva, quiere poner fin a las fricciones por la dirección de los operativos que desveló LA NUEVA ESP.