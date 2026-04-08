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Prohíben los patinetes eléctricos en autobuses asturianos para "salvaguardar la seguridad"

Con el objetivo de garantizar la seguridad, Alsa limitará el acceso a sus autobuses regionales a partir del 15 abril de 2026

Una imagen de la estación de autobuses de Oviedo

Una imagen de la estación de autobuses de Oviedo / LNE

Xuan Fernández

Xuan Fernández

La compañía asturiana de transporte Alsa ha anunciado la prohibición de acceso a sus autobuses regionales para usuarios que viajen con patinetes eléctricos y bicicletas eléctricas, una medida que entrará en vigor el próximo 15 de abril de 2026. Así lo indica un aviso dirigido a los viajeros colocado en la estación de Oviedo, donde la empresa justifica la decisión por motivos de seguridad. Esta prohibición se extiende a los servicios regionales de Alsa. La compañía asturiana atesora varias rutas entre concejos de la región.

Según el comunicado, la restricción no se limita únicamente a patinetes o bicicletas eléctricas, sino que se extiende a “cualquier otro dispositivo de movilidad dotado de baterías”. Con ello, la compañía amplía el alcance de la medida a otros vehículos personales eléctricos que puedan suponer un riesgo durante el transporte.

No obstante, Alsa aclara que quedan excluidos de esta prohibición los vehículos utilizados por personas con movilidad reducida, garantizando así la accesibilidad del servicio para estos usuarios.

La empresa explica que la decisión responde a la necesidad de “salvaguardar la seguridad de los clientes”, en un contexto en el que el transporte de dispositivos con baterías —especialmente de litio— ha generado preocupación en distintos ámbitos del transporte público por posibles incidentes.

El aviso concluye solicitando la colaboración de los pasajeros y recordando la importancia de respetar las indicaciones del personal, con el objetivo de asegurar un servicio seguro para todos los viajeros.

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Esta medida podría afectar a un número creciente de usuarios que utilizan vehículos de movilidad personal en sus desplazamientos diarios, especialmente en trayectos interurbanos donde el autobús actúa como complemento habitual. A partir de mediados de abril, estos viajeros deberán buscar alternativas para transportar sus dispositivos o modificar sus rutinas de desplazamiento.

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