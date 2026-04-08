Recetas, talleres de manualidades y actividades especiales para celebrar el mes del libro: la agenda más completa te la trae Espacio 360 de masymas

masymas te trae cada mes una completa agenda de planes con la gastronomía y la alimentación saludable como protagonista.

En abril con motivo del mes del libro, el Espacio 360 de masymas ha preparado una lista de interesantes actividades con la lectura como protagonista. Todo ello sin olvidar los talleres o interesantes charlas sobre hábitos saludables.

A continuación, te traemos todos los detalles de las actividades que se realizarán en este espacio ubicado en el interior de Parque Principado para que no te pierdas nada.

Y si no quieres perderte nada, sigue al Espacio 360 de masymas en su página de Eventbrite.

Mes del libro

Más Asturadictos de Ana Paz Paredes

Fecha: 9 de abril

Horario: 17:30 h

Te invitamos a descubrir Más Asturadictos, un libro de Ana Paz Paredes que es mucho más que una guía: es un homenaje a los rincones, sabores, costumbres y lugares que hacen de Asturias un destino que engancha. En esta presentación además se contará con la participación especial del Club de Guisanderas de Asturias. ¡No te lo pierdas!

Real Oviedo 1926–2026 de J.A. Muñiz Mangas

Fecha: 16 de abril

Horario: 17:30 h

En el Mes del Libro celebramos las historias que nos emocionan y nos unen. Te invitamos a la presentación de “Real Oviedo 1926–1936 la historia contada en 366 días”, un libro escrito por José Ángel Muñiz Mangas y editado por Delallama, que recorre la historia del club azul con pasión, memoria y mucho sentimiento.

Un evento para oviedistas, futboleros y amantes del relato local, con anécdotas, recuerdos y momentos que marcaron generaciones.

Las manos de antes de Beatriz López Vidal

Fecha: 30 de abril

Horario: 17:30 h

Cerramos el Mes del Libro con Dela Llama con Las manos de antes. Recetas del occidente de Asturias, una obra coral que recupera la cocina tradicional transmitida de generación en generación en aldeas, cocinas familiares y hogares del occidente asturiano.

Este libro es un homenaje vivo a las mujeres que cocinaron sin recetarios, midiendo a ojo y con amor. Historias, costumbres, ingredientes y sabores que merecen seguir en nuestras mesas. ¡Te esperamos con mucha tradición y cariño!

Mayo

Taller de manualidades con materiales reciclados

Fecha: 7 de mayo

Hora: 17:30 h

¡La creatividad también cuida el planeta! En este taller infantil, los más pequeños aprenderán a crear manualidades divertidas y originales reutilizando materiales reciclados como cartón, papel, botellas o recipientes. Una actividad lúdica y educativa que fomenta la imaginación, el respeto por el medioambiente y el trabajo en equipo.

Taller de arroces con @quesiquieresarroz

Fecha: 14 de mayo

Hora: 17:30 h

De la mano del chef Arturo Suárez, descubrirás nuevas formas de cocinar arroces sabrosos, creativos y fáciles. Aprenderás técnicas, combinaciones de ingredientes y trucos clave para conseguir el arroz perfecto en casa. Incluye degustación.

Kéfir de mil maneras

Fecha: 21 de mayo

Hora: 17:30 h

Aprende a integrar el kéfir en tu cocina diaria: entrantes, platos principales, salsas, snacks y más. Ideas frescas, sabrosas y equilibradas para redescubrir el kéfir como aliado saludable.

Recetas de aprovechamiento con Tere Camacho

Fecha: 28 de mayo

Hora: 19:30 h

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