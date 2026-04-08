Santa Bárbara pone el punto de mira en el gran contrato de los carros de combate "Leopardo" del Ejército Español

Santa Bárbara Sistemas no quiere volver a perder grandes contratos de vehículos militares frente a Indra, con fábrica en Asturias, y ha puesto el punto de mira el contrato previsto para modernizar los carros de combate "Leopardo" del Ejército.

"Santa Bárbara es la única instalación española capaz de arrancar de inmediato la modernización del ‘Leopardo 2E’, respaldada por más de 20 años de experiencia y una cadena de suministro madura que la compañía ha liderado y consolidado", señaló Plácido Puentedura, director de la planta de GDELS-Santa Bárbara Sistemas en Alcalá de Guadaira (Sevilla), que es el centro de excelencia de la compañía para el mantenimiento y apoyo al ciclo de vida de vehículos como los "Leopardo", "Pizarro" o "Castor", así como de sistemas de artillería como el SIAC. Esta factoría complementa a la de Trubia (Asturias), centrada en la fabricación de blindados.

"Santa Bárbara, junto a toda su cadena de suministro, está lista para responder de forma inmediata, con capacidades reales y con garantías demostradas, a las necesidades de seguridad y defensa marcadas por el Gobierno de España", destacó el director general de GDELS-Santa Bárbara Sistemas, Alejandro Page, durante un acto celebrado en la planta de Alcalá de Guadaira que reunió a representantes de 30o empresas de la cadena de valor del sector de defensa.

La capacidad de Santa Bárbara "quedó probada en situaciones críticas, como la recuperación urgente de los ‘Leopardo’ enviados a Ucrania, una operación que ninguna otra planta en España podría replicar", señaló Plácido Puentedura en clara alusión a la planta que Indra ultima en El Tallerón de Gijón y que también asumirá el mantenimiento de vehículos blindados.

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Puentedura destacó que en la planta sevillana de Santa Bárbara Sistemas se han realizado inversiones de 10 millones de euros en el último año como punto de partida de un plan de 25 millones. Y añadió que todo ello se acompaña de un crecimiento de la plantilla de un 20%.