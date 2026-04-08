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Suben a 14 los incendios en Asturias, diez de ellos activos y cuatro controlados

Buena parte de los fuegos se sitúan en zonas altas y por tanto con escasa amenaza a la población

Un bomberos de la Brif de Tineo y otro del SEPA luchan contra el incendio de Antoñana, en Belmonte de Miranda

Un bomberos de la Brif de Tineo y otro del SEPA luchan contra el incendio de Antoñana, en Belmonte de Miranda / ATBrif

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

Asturias contabilizaba a las siete de esta tarde un total de 14 incendios forestales de los cuales 10 están activos, 4 controlados. Los incendios se localizan en 12 concejos de la región. 

En Amieva hay uno en San Román, activo en zona alta. En Allande. otro en Lantigo, controlado. El de Antoñana, en Belmonte de Miranda, sigue activo. En Cabrales hay dos, uno controlado, en Asiego, y otro activo, en Arenas de Cabrales. Además sugue activo el de Mestas de Con, en Cangas de Onís.

Los equipos de extinción en el fuego de Antoñana, en Belmonte de Miranda.

Los equipos de extinción en el fuego de Antoñana, en Belmonte de Miranda. / ATBrif

El de Ambres, en Cangas del Narcea, está controlado. No así el que se registra en Loredo (Grado), que está activo.

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En Llanes hay un fuego en Purón/La Borbolla, controlado; y en Peñamellera Alta otro, este activo, en Caraves. En Piloña, los de Riofabar y Argandenes/Valles están activos. También está activo el de Carangas, en Ponga, aunque en zona alta y con poca influencia en poblaciones y propiedades. Finalmente, sigue activo el de Calabazos, en Tineo.

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