Suben a 14 los incendios en Asturias, diez de ellos activos y cuatro controlados
Buena parte de los fuegos se sitúan en zonas altas y por tanto con escasa amenaza a la población
Asturias contabilizaba a las siete de esta tarde un total de 14 incendios forestales de los cuales 10 están activos, 4 controlados. Los incendios se localizan en 12 concejos de la región.
En Amieva hay uno en San Román, activo en zona alta. En Allande. otro en Lantigo, controlado. El de Antoñana, en Belmonte de Miranda, sigue activo. En Cabrales hay dos, uno controlado, en Asiego, y otro activo, en Arenas de Cabrales. Además sugue activo el de Mestas de Con, en Cangas de Onís.
El de Ambres, en Cangas del Narcea, está controlado. No así el que se registra en Loredo (Grado), que está activo.
En Llanes hay un fuego en Purón/La Borbolla, controlado; y en Peñamellera Alta otro, este activo, en Caraves. En Piloña, los de Riofabar y Argandenes/Valles están activos. También está activo el de Carangas, en Ponga, aunque en zona alta y con poca influencia en poblaciones y propiedades. Finalmente, sigue activo el de Calabazos, en Tineo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la silla de terraza más cómoda para tomar el sol (y por menos de 40 euros)
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cojines para terraza o balcón más baratos del mercado: cómodos y en varios colores por 2,99 euros
- Tragedia en Oviedo: fallece un conocido comerciante de 63 años por las heridas de un atropello en Teatinos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que se instala sin obra más barato del mercado: su tela se adapta a cualquier espacio
- Hallado un cuerpo en la zona de Caso en la que se busca a Ramón Isidro González
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la plancha de pelo que marca tendencia en el mercado: disponible por 24,99 euros