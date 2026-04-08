Tres centrales hidroeléctricas de bombeo en Asturias, en el listado de proyectos europeos
Las plantas de Salime, La Barca y Buseiro, entre los 69 almacenes de la red ENTSO-E
Tres proyectos de centrales hidroeléctricas de bombeo en Asturias figuran entre las 69 instalaciones de almacenamiento europeas incluidas en el Plan Decenal de Desarrollo de la Red 2026 (TYNDP) de ENTSO-E, la asociación europea de los gestores de redes de transporte de electricidad. Son las dos centrales de bombeo que proyecta la compañía cordobesa Magtel en los embalses de La Barca (Tineo) y Salime (Grandas de Salime) y la central que proyecta el grupo leonés Lamelas Viloria en la antigua mina de Buseiro (Tineo).
Los propios promotores han presentado los proyectos para incluirlos en la cartera de ENTSO-E, aunque en el caso de Buseiro su solicitud fue anterior a la resolución del concurso del nudo de conexión de Narcea, que ha sido adjudicado al proyecto de Magtel en La Barca.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
- Tener 85 años y una 'analítica perfecta': 'Como potaje todos los días; la faba de mayo y el arvejo es lo más rico que hay para una menestra
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la silla de terraza más cómoda para tomar el sol (y por menos de 40 euros)
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
- Disuelven la asociación de vecinos y gastan el dinero que quedaba en hormigón: la iniciativa ejemplar de un pueblo de Siero que cuenta con apoyo municipal
- Tragedia en Oviedo: fallece un conocido comerciante de 63 años por las heridas de un atropello en Teatinos
- Identificado el cadáver encontrado en la playa gijonesa de Peñarrubia: su familia había denunciado su desaparición hace días en Noreña
- Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el aspirador de colchones y sofás más barato del mercado: disponible por solo 29,99 euros