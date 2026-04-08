Tres centrales hidroeléctricas de bombeo en Asturias, en el listado de proyectos europeos

Tres proyectos de centrales hidroeléctricas de bombeo en Asturias figuran entre las 69 instalaciones de almacenamiento europeas incluidas en el Plan Decenal de Desarrollo de la Red 2026 (TYNDP) de ENTSO-E, la asociación europea de los gestores de redes de transporte de electricidad. Son las dos centrales de bombeo que proyecta la compañía cordobesa Magtel en los embalses de La Barca (Tineo) y Salime (Grandas de Salime) y la central que proyecta el grupo leonés Lamelas Viloria en la antigua mina de Buseiro (Tineo).

Los propios promotores han presentado los proyectos para incluirlos en la cartera de ENTSO-E, aunque en el caso de Buseiro su solicitud fue anterior a la resolución del concurso del nudo de conexión de Narcea, que ha sido adjudicado al proyecto de Magtel en La Barca.