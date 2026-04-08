Vox pide la dimisión de Adrián Barbón tras el demoledor informe sobre el servicio de minas: "O conocía la situación y no hizo nada, o no la conocía y no estaba actuando con la diligencia que exige su cargo"

Sin miramientos. Vox tiene claro que el demoledor informe de la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento del servicio de minas, que ha dejado al descubierto el desbarajuste que había en el mismo, tiene solo un deselance: la dimisión del presidente del Principado, Adrián Barbón.

Así lo ha pedido la portavoz del partido en la Junta General, Carolina López, al considerar que el informe evidencia una “irresponsabilidad absoluta” del Gobierno autonómico. Según ha explicado, el documento -cuyo contenido en general adelantó LA NUEVA ESPAÑA- “no deja lugar a dudas de que no se trató de un fallo puntual, sino de un patrón de descontrol absoluto, con tramitación irregular de denuncias, expedientes sin cerrar, ausencia de seguimiento de infracciones y prácticas inaceptables como avisar a empresas antes de inspecciones o vulnerar la confidencialidad de denunciantes.

Este "descontrol normativo", con la utilización de figuras no reguladas y decisiones administrativas “cambiantes y opacas”, demuestra, según López, que la administración “sabía lo que estaba ocurriendo y no actuó con el rigor correspondiente”.

Y añadió: “A nosotros no nos sirven ya las palabras de Adrián Barbón, lo que se necesitan son hechos de forma inmediata”. Vox recuerda que Barbón se ha negado a comparecer en un pleno extraordinario solicitado para abordar el informe. "El presidente o conocía la situación y no hizo nada o no la conocía y no estaba actuando con la diligencia que exige su cargo. En cualquiera de los dos casos es igual de grave y por eso desde VOX creemos que debería dimitir", recalcó.

López ha criticado además que el Gobierno hable ahora de depurar responsabilidades mientras se niega a comparecer y a facilitar explicaciones. “Quiere depurar responsabilidades pero es el primero que no da la cara. Estamos hablando de cinco vidas y de un informe que evidencia un fallo estructural de la administración”, concluyó.

Por su parte, el portavoz de Foro en la Junta, Adrián Pumares, ha criticado también duramente al Presidente del Principado por "comparecer ante los medios y negarse a hacerlo en el Parlamento". Foro y el PP habían pedido el pleno extraordinario para que Barbón diera explicaciones, a lo que se negó. "Esta egativa refleja miedo y una falta de responsabilidad política", dijo.

Respecto al desmantelamiento del servicio de seguridad minera desde 2019, insistió en que Barbón es el “máximo responsable” de ese deterioro, que habría "contribuido" a situaciones como el accidente de Cerredo que costó hace un año la vida a cinco personas y que investiga el juzgado de Cangas del Narcea. Pumares exige "depurar responsabilidades políticas", algo que, según él, el Gobierno regional evita.