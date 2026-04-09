La AEMET alerta de un giro total en el tiempo en Asturias con la llegada de un frente atlántico: "Ambiente invernal el fin de semana con lluvias y nieve"

Cambio radical del tiempo en Asturias. El sol y el calor tienen las horas contadas en la región, según alerta la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Tras las temperaturas "anormalmente altas" de este jueves y de mañana, viernes (día en el que se esperan máximas de 30 grados), durante el fin de semana volverá el "ambiente invernal", con "más frío de lo habitual para la época del año", abundantes precipitaciones e incluso nieve. "Puede haber afecciones puntuales en el tráfico por la nieve y daños en cultivos y heladas tardías", advierte la AEMET.

Para este jueves se esperan temperaturas de 24 grados, aunque no se descarta algún chubasco aislado por la tarde en la Cordillera. Mañana sigue el sol y suben aún más los termómetros. El pronóstico de la AEMET contempla máximas de 30 grados en el Suroccidente, de 26 en las Cuencas y de 23 en Oviedo.

El pronóstico para el sábado

Sin embargo, este ambiente veraniego desaparecerá por completo el sábado. Para esta jornada se espera "un descenso notable de las temperaturas", de hasta 10 grados, lluvias generalizadas y nieve. La cota se situará al final del día a unos 1.000- 12.00 metros. Habrá heladas débiles en zonas altas de la Cordillera. A partir de las 15.00 horas, todo el litoral asturiano estará en alerta amarilla por fenómenos costeros.

El domingo

Para el domingo, la Agencia Estatal de Meteorología prevé un tiempo similar: cielos cubiertos, lluvias y chubascos, que serán en forma de nieve a partir de unos 1000-1200 metros y temperaturas en descenso, que podrían ser "localmente notables". Se esperan máximas de 16 grados, aunque la mayoría de localidades no superarán los 14 grados.

Y el lunes

La inestabilidad continuará al inicio de la semana. "Nuboso o cubierto. Probables lluvias y chubascos dispersos. Cota de nieve a partir de unos 1200 metros. Temperaturas en ascenso, más acusado en el caso de las mínimas. Viento del oeste tendiendo a flojo variable", pronostica la AEMET.