Agenda: qué hacer hoy jueves 9 de abril en Asturias

Oviedo

Charla sobre el narcisismo contemporáneo

El Club acoge, a las 19.30 horas, un encuentro con el psicólogo y catedrático Marino Pérez, quien presenta "Selfis, satisfyers, mascotas y robots: signos del narcisismo contemporáneo", un ensayo que explora las causas y consecuencias del narcisismo digital en las redes, y estará acompañado por José Errasti, profesor de Psicología de la Universidad de Oviedo; el periodista Javier Cuervo, y el filósofo David Alvargonzález, adscrito a la corriente del Materialismo Filosófico fundada por Gustavo Bueno.

RIDEA

El RIDEA acoge a las 19.00 horas, la presentación de "Yacimientos y usos del mármol en Asturias", con la participación de Tomás E. Díaz González y José María Fernández Díaz-Formentí, miembros de número del RIDEA; Juaco López Álvarez, director del Museo del Pueblu d’Asturies, y Carlos Luque Cabal, doctor en Geología y coautor, en un acto presentado por Manuel Gutiérrez Claverol, miembro correspondiente del RIDEA.

¿Quieres hacer planes? Recibe todas las tardes en tu correo (antes que nadie) la guía de ocio más completa de Asturias Apúntate aquí

RADAR

El Teatro Filarmónica acoge hoy, a las 20.00 horas, la proyección de "Misericordia", de Alain Guiraudie, dentro del ciclo de cine RADAR, en una sesión gratuita de esta película francesa de 2024 con una duración de 104 minutos.

Matadero Uno

La librería Matadero Uno acoge hoy, a partir de las 19.00 horas, la presentación de "Los lazos rojos", de Alberto Vázquez, quien estará acompañado por Toño Huerta.

Kuivi Almacenes

Kuivi Almacenes acoge hoy, a las 21.00 horas, el concierto del dúo francés Vivid Vision, una propuesta de post-punk de acceso libre que combina una estética moderna con influencias de carácter atmosférico y experimental.

Plus Ultra

La Delegación de Defensa en el Principado de Asturias acoge durante todo el mes de abril una exposición conmemorativa por el centenario del histórico vuelo del hidroavión Plus Ultra, que en 1926 unió España y América. La muestra, inaugurada el 30 de marzo de 2026 en Oviedo (plaza España, 4), pone en valor esta hazaña de la aviación española mediante paneles informativos, maquetas y material audiovisual, y sirve además de apoyo al concurso educativo "Carta a un militar español" bajo el lema "PLUS ULTRA: la audacia que cruza horizontes". La exposición puede visitarse gratuitamente de 10.30 a 13.30 horas.

Catedral

Visitas a la Catedral. La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. La entrada general tiene un precio de 9 euros, aunque hay descuentos para estudiantes, niños, desempleados, jubilados y peregrinos. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo Arqueológico

El Museo ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano

A través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías el público puede realizar un recorrido en el Centro de Recepción e Interpretación por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El Centro también cuenta con maquetas de Santuyano de Oviedo, San Salvador de Valdediós y Santa María del Naranco y con un audiovisual, cedido por el Museo Arqueológico de Asturias, sobre los templos y construcciones que componen el Prerrománico asturiano. Además, los visitantes pueden encontrar la información disponible en inglés, francés y en lenguaje Braille. El público podrá disfrutar también de un punto de consulta con libros monográficos sobre los monumentos y sobre el arte prerrománico asturiano. Para los más pequeños se cuenta con un área específica en la que podrán realizar sus propios dibujos de los monumentos asturianos durante la visita al equipamiento. Se puede visitar de miércoles a domingo, de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

El pintor gijonés M. Mario expone en el Antiguo Instituto

Hoy se inaugura la exposición "40 obras del pintor M. Mario", del artista gijonés. Estará abierta al público hasta el 29 de abril en el vestíbulo de la segunda planta del Centro de Cultura Antiguo Instituto.

El pintor junto a una de sus obras, en una pasada exposición en el teatro Jovellanos. / Juan Plaza

M. Mario es un artista gijonés autodidacta y su estilo pictórico se corresponde con una pintura realista con rasgos de abstracción geométrica.

Palacio de Revillagigedo

La exposición "Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea" explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Hoy comienzan "Visitas guiadas a las vitrinas". De 18.00 horas a 18.20 horas Armando González Martín, de la Universidad Autónoma, hablará sobre "Lo que los husos cuentan".

Ateneo Jovellanos-Escuela de Comercio

El historiador Ángel Mato ofrece hoy una charla sobre "El cartelismo en Asturias (1940-1970): del costumbrismo a la modernidad", dentro de la programación del Ateneo Jovellanos. Mato es doctor en Historia por la Universidad de Oviedo e investigador de la historia social y cultural de Asturias. La charla dará comienzo a las 19.00 horas.

Escuela de Comercio

En la Escuela de Comercio hoy concluye la proyección de películas nominadas a los premios "Lux" 2026, en la categoría de galardón del público. Con entrada libre hasta completar aforo, a las 18.30 horas se proyecta la película "Sentimental Value (Valor sentimental)", de Joachim Trier.

Escuela de Comercio

El activista, sociólogo e investigador del CSIC Javier Gil presenta hoy, a las 19.00 horas, su libro "Generación inquilina" (Capitán Swing), un libro que explica cómo la vivienda se ha convertido en un elemento central de las crisis del capitalismo y plantea un nuevo paradigma para darle la vuelta a las políticas institucionales. Será en la segunda planta de la Escuela de Comercio y con Gil estará el sociólogo Sergio G. Begega, y la diputada asturiana Covadonga Tomé. La entrada es libre.

Bar-librería La Revoltosa

María Llopis presenta su libro "Treinta años follando", a las 19.00 horas, en La Revoltosa (Juan Alonso 12, bajo). La autora estará acompañada por Rosario Hernández.

Centro de Cultura Antiguo Instituto

Dentro del festival In-edit, hoy se proyecta "Monk in pieces", un "mosaico cautivador" de la vida y obra de Meredith Monk, compositora, actriz, artista interdisciplinaria y pionera de la vanguardia contemporánea. A pesar de su enorme influencia, a menudo fue menospreciada, especialmente en sus primeros años dentro de la escena artística neoyorquina de los 60 y 70, dominada por hombres y marcada por críticas feroces y sexistas. En el documental aparecen testimonios de artistas como David Byrne, Björk o Merce Cunningham, entre muchos otros. La proyección comienza a las 19.00 horas. Luego, a las 21.30, le tocará el turno a "We Are Fugazi from Washington, D.C", de Joe Gross, Joseph Pattisall y Jeff Krulik (2023. EEUU). La presentación la hará Jaime López. Tras el pase, en el "Zephyr Bar" (calle Begoña) habrá una dj session con Titi Posession.

Biblioteca Pública Jovellanos

En el salón de actos de la Biblioteca Jovellanos hoy tendrá lugar otra sesión del ciclo "Háblame de música". En esta ocasión Rubén Álvarez hablará sobre "Mike Oldfield. Más allá de Tubular Bells, un músico total". La charla propone un recorrido por su evolución artística, poniendo en valor su faceta como multiinstrumentista, compositor y productor. Álvarez es miembro de una banda tributo dedicada a su obra y ha participado como guitarrista en giras conmemorativas de "Tubular Bells" y del proyecto "Onmadown". Este encuentro está dirigido tanto a aficionados como a personas interesadas en descubrir nuevas perspectivas sobre uno de los artistas más singulares del panorama musical internacional.

Centro Municipal de El Coto

Dentro del ciclo Arte en el Barrio hoy, en el Centro de El Coto, se oirá la música portuguesa de "Alfama", con Lucía Alonso Pardo y Rodrigo Sturm. Será a las 19.00 horas.

Café-Librería Toma 3

A las 20.00 horas se presenta en Toma 3 (Marqués de Casa Valdés 27) el comic "Lo sabes aunque no te lo he dicho" de Candela Sierra.

Teatro Jovellanos

La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias se presenta hoy en Gijón con su proyecto de conciertos extraordinarios NXT Gen, ya que a los intérpretes de la orquesta se les suman jóvenes promesas de la región, que son alumnos de los Conservatorios de Música de Asturias. El director será Jaume Santoja El precio de la butaca es de 8 euros, con 5 euros entresuelo y 3 euros la entrada general. El programa incluye obras de Beethoven, Prokofiev y Sibelius. El concierto comienza a las 20.00 horas.

Centro Municipal de El Llano

El Foro de Mujeres de El Llano organiza hoy en el Centro Municipal de El Llano, con entrada libre hasta completar aforo, una charla del ciclo "Mujeres notables". La catedrática María Socorro Suárez Lafuente hablará sobre Inés Suárez, conquistadora española que desempeñó un papel decisivo en la Conquista de Chile. Una de las pocas mujeres reconocidas en las primeras etapas de la colonización. Comienza a las 19.00 horas.

Avilés y comarca

Concierto de la Filarmónica Avilesina

El auditorio de la Casa de Cultura acoge a las 19.30 horas el concierto de la pianista Noelia Rodiles. El programa rinde homenaje a un grupo de compositoras y compositores españoles que encontraron hogar en México tras el exilio de la Guerra Civil.

Taller infantil de animación a la lectura

A partir de las 18.00 horas, la biblioteca de La Carriona acoge los talleres de animación a la lectura impartidos por La Caracola, dirigidos a un público de entre 4 y 8 años. Se requiere inscripción previa en la propia biblioteca.

Festival de cine LGTBI del Centro Niemeyer

Hoy se inaugura el festival con la película "Este cuerpo mío" (España, 2025). La proyección tendrá lugar a las 20.00 horas en la sala Cine Fran Gayo del Centro Niemeyer. Las entradas cuestan 5 euros. Para el Club Cultura, 3 euros.

Exposición "Miradas de África"

Desde el 7 al 24 de abril la Casa de las Mujeres acoge la exposición de fotografías "Miradas de África", de la abogada, guía de montaña y viajera Luz Vidal con la que pretende dar a conocer algunas de las situaciones que afrontan las niñas y mujeres de países en los que ha estado como Benín, Etiopía, Namibia, Kenia, Camerún. Se puede visitar de forma gratuita en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas.

Visitas guiadas al Niemeyer

Las visitas guiadas al Centro Niemeyer son recorridos en español acompañados por un guía profesional. Edificio a edificio se va desgranando la historia, curiosidades y eventos señalados de este centro cultural, la única obra en España del arquitecto Oscar Niemeyer. Son de miércoles a domingo a las 12.30 y a las 17.00 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición "El Víbora" en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición "25 años de contracultura", sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Las Cuencas

Presentación literaria en Mieres

La Casa de Cultura de Mieres acoge hoy la presentación del libro: "Si alguna vez...", de Manast . El acto estará presentado por Sandra González. Será en el salón de actos, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Exposición con pinturas de María Jesús Coro en Moreda (Aller)

El Centro Cultural de Moreda alberga hasta el día 24 de abril una exposición con pinturas de María Jesús Coro. El horario de visita es, los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

Muestra pictórica de María F. Coto y Ana Blanco en Laviana

Nueva exposición pictórica en el Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón), en Pola de Laviana, bajo el título "María y Ana", con obras de las pintoras locales María F. Coto y Ana Blanco. La exposición puede visitarse hasta el 30 de abril, en horario de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, y los jueves también por las tardes, de 16.00 a 20.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre de miércoles a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas, y sábados, domingos, puentes y festivos, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 19.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Centro

Tania Blanco lleva a Muros de Nalón su proyecto artístico "Fe"

Último día para poder visitar la exposición "Fe", de Tania Blanco, en la Casa de Cultura de Muros de Nalón. Se trata de una ampliación del proyecto "Fierro" que investiga los materiales situados en la periferia de la industria metalúrgica asturiana. Horario de visita, de 16.30 a 20.30 horas.

Exposición "Carraques y matraques: pa ruxir", en Pola de Siero

En el marco de la XLV Selmana del Folclor Astur, el grupo folclórico "El Ventolín" organiza en Pola de Siero la exposición "Carraques y matraques: pa ruxir", que puede visitarse hasta el 17 de abril en la Casa de Cultura. La muestra cuenta con la colaboración de Fernando De la Puente Hevia, profesor técnico en baile y danza tradicional e investigador de la Escuela de Música Tradicional del Ayuntamiento de Oviedo. El horario de visita es de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y sábados, de 10.00 a 13.00 horas. Entrada libre.

"Es tiempo de romería", en la Casa de los Hevia (Villaviciosa)

La Casa de los Hevia (Villaviciosa) acoge hasta el 26 de abril la exposición "Es tiempo de romería: una visión contemporánea a través del arte", un proyecto de la asociación Espacio de Creación y Didáctica. La muestra reúne a artistas asturianos de los siglos XX y XXI –entre ellos Gonzalo Juanes, Virginia López, Benjamín Menéndez y Maite Centol– en una propuesta colectiva y multidisciplinar que, desde las artes plásticas, ofrece una mirada contemporánea sobre un rasgo festivo, popular y social de la cultura asturiana: las romerías o fiestas de prao. Horario de visita: de miércoles a sábado, de 10.00 a 14.30 y de 15.30 a 18.00 horas, y domingos, de 10.00 a 14.30 horas. El espacio permanece cerrado lunes y martes.

Collages de Carmen Santamarina en Cabranes

En la Casa de Cultura de Cabranes puede visitarse hasta el 30 de abril la exposición "Libro de oraciones", de la collagista Carmen Santamarina, una propuesta que continúa su indagación a partir de la lectura y el estudio de poetas con un discurso femenino y feminista. El abanico de referencias de la artista va desde sor Juana Inés de la Cruz hasta la poeta asturiana Lourdes Álvarez, pasando por autoras como Anne Carson, Sylvia Plath u Olvido García Valdés. A partir de versos de sor Juana –escritora en una sociedad de valores culturales masculinos–, Santamarina construye un relato visual con sus materiales habituales: fotografías antiguas en impresión giclée y técnicas mixtas (pintura, pan de oro y objetos). Horario de visita: de lunes a viernes, de 8.00 a 19.00 horas.

Oriente

Teatro en Cangas de Onís

La Casa de Cultura de Cangas de Onís será escenario a partir de las 19.00 horas de la representación de la obra "Caxigalines nuestras", a cargo de la compañía "Teatro Padre Coll", dirigida a público adulto.

"Remiendos", de Natalia Suárez, en Llanes

La Casa de Cultura de Llanes acoge hasta el 18 de abril la instalación "Remiendos", de Natalia Suárez / Woodic, que expone una serie de objetos de distintos materiales (telas, cerámicas, madera o metales) remendados bajo el discurso de lo bello de lo reparado y del proceso creativo de la prolongación de la vida útil de un objeto. Objetos como rastro de nuestro paso por la vida, atesoradores de nuestras huellas.El proyecto desarrolla el concepto de "echar un remiendo" como proceso sanador en la solución de un problema o la reparación de un daño. Y ese discurso de la belleza de lo reparado se ve fortalecido con el uso del oro en sus materiales añadidos tal y como se realiza en el proceso de origen japonés del Kintsukuroi: la técnica de reparar los desperfectos de cualquier objeto con laca de oro, un abrazo estético que nos reconcilia con los errores embelleciéndolos. La muestra se exhibe en la Casa Municipal de Cultura de Llanes, en horario de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 horas; los domingos y lunes, cerrado.

Occidente

Cine en Tineo

La Casa de Cultura de Tineo acoge a las 17.30 horas la proyección de la película "Las líneas discontinuas", dirigida por Anxos Fazáns y protagonizada por Mara Sánchez, Adam Prieto, Alberto Rolán..., dentro de la programación de la Cinemateca Ambulante.

Ecomuseo de Somiedo

El centro se reparte en dos sedes: en Caunedo, con una muestra dedicada a los oficios y la trashumancia, y en Veigas, con la casa como protagonista con tres cabañas de tejado vegetal de escoba, conocidas como "teitos". Están abiertos de miércoles a viernes de 11.00 a 14.00 horas; sábado, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo del Oro de Navelgas

Noticias relacionadas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.