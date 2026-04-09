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Alerta de la Guardia Civil: los ciberdelincuentes aprovechan la campaña de la Renta para lanzar nuevas estafas

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado advierten sobre nuevos casos de fraude

Archivo - Una persona usa el teléfono móvil.

Archivo - Una persona usa el teléfono móvil. / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Emma Fernández

El pasado 8 de abril, dio comienzo la campaña de la Renta 2025-2026, motivo más que suficiente para que los ciberdelincuentes hayan aumentado sus intentos de fraude aprovechándose de los contribuyentes.

La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han emitido un comunicado para alertar sobre una nueva estafa que circula a través de correo electrónico y mensajes de texto, instando a los ciudadanos a guardar la máxima precaución.

Los delincuentes envían mensajes sobre supuestas incidencias o devoluciones sobre la declaración que, a simple vista, parecen oficiales. Una trampa en la que cualquiera podría caer. Además, los comunicados adjuntan enlaces que redireccionan a páginas web diseñadas para la sustracción de datos bancarios y personales, con un formato que, aparentemente, no resulta engañoso. Asimismo, el lenguaje simula un escrito parecido al de cualquier institución.

Jamás compartas datos personales

Las autoridades insisten en que la Agencia Tributaria jamás solicita información confidencial (datos bancarios o contraseñas) a través de SMS o correo electrónico.

Cualquier mensaje que salte en tu dispositivo o buzón con estas características debe considerarse sospechoso. El objetivo de los ciberdelincuentes no es otro que obtener acceso a cuentas bancarias y cometer fraudes en nombre de la víctima.

La Guardia Civil insiste en no hacer clic en enlaces ni descargar archivos adjuntos de remitentes desconocidos. Recomienda acceder siempre a la web oficial de la Agencia Tributaria escribiendo la dirección directamente en el navegador, evitando así posibles engaños.

En un período en el que los ciudadanos están a la espera de comunicaciones oficiales con motivo de la campaña de la Renta, las autoridades exigen prudencia para no aumentar el número de víctimas. Es imprescindible no hacer clic en enlaces sospechosos y realizar cualquier tipo de trámite desde la web oficial de la Agencia Tributaria.

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Evita el fraude

En caso de recibir un mensaje que active las sospechas, se solicita no mantener ningún tipo de interacción con el mismo y recurrir a la Guardia Civil o a través de los canales oficiales de la Agencia Tributaria para emitir la correspondiente denuncia.

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