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Alerta máxima de una agencia de control sanitario que pertenece al Gobierno por el alimento que se vende en un conocido supermercado con implantación en Asturias: "Sintomatología compatible con la listeriosis"

"Se recomienda acudir a un centro de salud"

Alerta máxima de una agencia de control sanitario que pertenece al Gobierno por el alimento que se vende en un conocido supermercado con implantación en Asturias: &quot;Sintomatología compatible con la listeriosis&quot;

Alerta máxima de una agencia de control sanitario que pertenece al Gobierno por el alimento que se vende en un conocido supermercado con implantación en Asturias: "Sintomatología compatible con la listeriosis"

Manuel Riu

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), que depende del ministerio de Derechos sociales, Consumo y Agenda 20230, y tiene  funciones relacionadas con la seguridad alimentaria y la nutrición saludable, ha emitido una alerta "por presencia de Listeria monocytogenes en salmón ahumado procedente de España".

"Como ampliación de la información transmitida el pasado 31 de marzo de 2026 y el 1 de abril de 2026, la comunidad autónoma de Andalucía ha informado a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de la retirada, por precaución, de un nuevo lote de la marca Carrefour", informan a través del mensaje que han publicado en su portal informantivo, en el que aportan todos los detalles sobre el producto afectado.

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Según la información disponible, los productos se han distribuido en casi todo el territorio nacional. Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos. En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud. En el caso de estar embarazada, se recomienda consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la AESAN relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos (entre los que destaca Listeria monocytogenes). Se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos", indican desde AESAN.

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