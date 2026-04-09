Alerta máxima de una agencia de control sanitario que pertenece al Gobierno por el alimento que se vende en un conocido supermercado con implantación en Asturias: "Sintomatología compatible con la listeriosis"

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), que depende del ministerio de Derechos sociales, Consumo y Agenda 20230, y tiene funciones relacionadas con la seguridad alimentaria y la nutrición saludable, ha emitido una alerta "por presencia de Listeria monocytogenes en salmón ahumado procedente de España".

"Como ampliación de la información transmitida el pasado 31 de marzo de 2026 y el 1 de abril de 2026, la comunidad autónoma de Andalucía ha informado a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de la retirada, por precaución, de un nuevo lote de la marca Carrefour", informan a través del mensaje que han publicado en su portal informantivo, en el que aportan todos los detalles sobre el producto afectado.

Según la información disponible, los productos se han distribuido en casi todo el territorio nacional. Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos. En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud. En el caso de estar embarazada, se recomienda consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la AESAN relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos (entre los que destaca Listeria monocytogenes). Se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos", indican desde AESAN.