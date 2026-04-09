Ana Álvarez Martín, coordinadora del programa Transforma Turismo: "Esta iniciativa puede ser una puerta de entrada al sector"

Una nueva formación digital planea ser de mucha utilidad para los profesionales del sector turístico en Asturias. "Transforma Turismo" contiene diferentes cursos online con los que aprender a emplear herramientas como la IA, sistemas de gestión especializados y otras soluciones que pueden contribuir decisivamente a optimizar un negocio o a adaptarse a lo que el mercado requiere dentro del sector turístico. Ana Álvarez es coordinadora del programa "Transforma Turismo", de la Cámara de Comercio de Oviedo.

¿Qué es Transforma Turismo?

Se trata de un programa de formación online gratuita en competencias digitales aplicadas al sector turístico, gestionado por la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Oviedo.

¿Cuál es el objetivo de Transforma Turismo?

El objetivo del programa es impulsar la capacitación digital vinculada al turismo en Asturias, ofreciendo una formación práctica, accesible y adaptada a las necesidades reales del mercado. Se trata de acercar herramientas digitales a cualquier persona interesada en el sector turístico y acabar contribuyendo tanto a mejorar la empleabilidad como a reforzar la competitividad de los negocios.

¿Quién impulsa y financia Transforma Turismo?

Es una iniciativa que nace con el impulso del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, y está financiada con fondos europeos orientados a apoyar la transformación digital y el desarrollo del territorio.

¿A quién va dirigido este programa formativo?

Transforma Turismo está dirigido a un perfil muy amplio. No se limita únicamente a personas que ya trabajan en el sector turístico, sino que está abierto a cualquier persona que tenga interés en formarse o reorientar su carrera hacia este ámbito.

En el programa pueden participar desde profesionales en activo en alojamientos, hostelería o agencias, hasta personas en búsqueda de nuevas oportunidades laborales, emprendedores o cualquier persona que quiera adquirir conocimientos digitales aplicados al turismo, independientemente de su experiencia previa.

¿Qué tipo de formación ofrece Transforma Turismo?

La formación es completamente online y tiene una duración total de 150 horas, lo que permite compatibilizarla con la actividad laboral o personal.

Dentro de esas 150 horas se incluyen también sesiones de tutorización, que se desarrollan mediante vídeo y tutorías impartidas por expertos en cada materia. Estas tutorías permiten resolver dudas, profundizar en los contenidos y acompañar al alumnado durante todo el proceso formativo, aportando un enfoque muy práctico y personalizado. Se trata de un programa enfocado en el uso de herramientas y competencias digitales clave, con contenidos actualizados y orientados a las necesidades reales del sector que, con todo, puede ser una puerta de entrada al ámbito turístico o bien un impulso para quienes ya forman parte de él.

¿Qué cursos incluye el programa?

La oferta formativa se compone de cinco cursos: Marketing d gital para negocios turísticos; Gestión de motores de reserva; Revenue management y fijación de precios dinámicos; Inteligencia artificial aplicada a la predicción de la demanda turística; y Diseño de contenidos con Canva. Todos ellos están diseñados con un enfoque práctico, orientado a mejorar la visibilidad online, la toma de decisiones y la eficiencia en la gestión de negocios turísticos.

¿Qué aporta este programa a quienes participan?

Transforma Turismo aporta una formación muy alineada con las necesidades actuales del mercado, especialmente en un contexto donde la digitalización es clave para la competitividad del sector turístico.

Además, al finalizar el programa, los participantes obtienen una certificación oficial emitida por la Cámara de Comercio de Oviedo y el Principado de Asturias, lo que supone un valor añadido tanto a nivel formativo como profesional.

¿En qué situación se encuentra actualmente el programa?

En estos momentos está abierta la inscripción para la próxima convocatoria, que dará comienzo el 14 de abril. Se trata de la última convocatoria disponible dentro de este ciclo, por lo que es una oportunidad ineludible para aquellas personas interesadas en participar antes de que finalice el

¿Cómo se puede acceder a la información e inscribirse?

Toda la información está disponible en la web oficial, entrando en www.transformaturismoasturias.es. También se pueden realizar consultas a través del email: info@transformaturismoasturias.es.