El asturiano Hugo Morán, nuevo presidente de la Agencia de Meteorología

El Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán (Campomanes, Lena, 1963), asumirá la presidencia de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) tras la aprobación del nuevo estatuto de la agencia, según ha publicado este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE). De forma paralela, el BOE también ha publicado el cese "a petición propia" de las castellonense María José Rallo, que ejercía como presidenta de AEMET desde finales de 2023.

Morán, que este mismo jueves ha visitado Asturias para participar en el homenaje convocado por la Asociación de Ex Alcaldes y Ex Alcaldesas de Asturias (AEX@) para reconocer la labor de los presidentes de la FACC, pasa a ser presidente de la agencia en calidad de Secretario de Estado de Medio Ambiente. Y es que el nuevo estatuto establece la separación entre las funciones de gobierno y las ejecutivas en AEMET "en línea con el modelo organizativo previsto en la ley de Régimen Jurídico del Sector Público". De esta manera, la presidencia de la agencia estatal se configura como órgano de gobierno y corresponde a la persona titular de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, en este caso, Hugo Morán.

El asturiano lleva en el cargo desde 2018. Anteriormente fue diputado en el Congreso y ejerció como alcalde de su concejo natal, Lena, entre 1995 y 2007.

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Por su parte, la dirección de la agencia se establece como órgano ejecutivo, cuya persona titular será designada por el Consejo Rector a propuesta de la Presidencia. El cese de Rallo ha sido propuesto por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y se deliberó sobre él en el Consejo de Ministros de esta semana.