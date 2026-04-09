Asturias antepone una desarrollo urbanístico que prime la calidad de vida por encima de la "cultura del pelotazo" y "los intereses especulativos"

Frente a la “cultura del pelotazo”, la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos de Asturias defiende un modelo de urbanismo centrado “en la calidad de vida, los cuidados y la equidad social”. “Que priorice la habitabilidad y el bienestar de la ciudadanía sobre los intereses especulativos”, explicaron el director general de Agenda 2030, Juan Ponte, y la directora general de Urbanismo, Laura López, en la jornada “Agenda Urbana Asturias, una nueva oportunidad profesional para arquitectos”.

En este foro, que ha contado con la participación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, los representantes autonómicos defendieron el urbanismo como una palanca "clave" para avanzar hacia un desarrollo sostenible y cohesionado del territorio.

El director general de Agenda 2030 fue el encargado de contraponer el modelo de desarrollo sostenible con las prácticas urbanísticas del pasado. “Frente a la cultura del pelotazo y el desarrollismo, defendemos un urbanismo que ponga en el centro la calidad de vida y la prosperidad de todas las personas, de las vecinas y de los vecinos, de todos los territorios”, señaló.

Juan Ponte y Laura López en la jornada. / PdA

El objetivo con el que trabaja el Principado es construir comunidades “verdaderamente saludables y habitables que sitúen los cuidados en el centro desde una perspectiva igualitaria de género”. Es decir, crear “espacios de proximidad basados en la soberanía energética, climática y alimentaria, desde la regeneración urbana y la restauración ecológica”.

En este camino, el trabajo de los profesionales de la arquitectura es “fundamental”, pues su labor permite “mejorar la eficiencia energética y la envolvente térmica de nuestros edificios, reducir la huella de carbono, eliminar barreras y brechas arquitectónicas para mejorar la accesibilidad”.

Por su parte, Laura López explicó que herramientas como la Agenda Urbana y Rural de Asturias (AURA) funcionan como unas “reglas de juego que nos permiten operativizar el tan ambiguo y omnipresente concepto de la sostenibilidad”.

Como detalló, la ordenación del territorio y el urbanismo son “el pegamento que cose todas estas actuaciones y las aterriza. Las aterriza en sentido literal, las baja al terreno”, permitiendo sacar adelante los proyectos. “Tener un parque cerca y vecinos con los que charlar es muchas veces tan importante como tener unos servicios sociales potentes”, defendió.