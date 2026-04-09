Asturias encadena caídas de producción industrial desde octubre por la avería del horno alto de ArcelorMittal

La industria asturiana acumula caídas de producción desde el pasado octubre, cuando quedó inoperativo por avería uno de los dos hornos altos de ArcelorMittal en Gijón, que no volverá a producir hasta el próximo mes de junio.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado su índice de producción industrial correspondiente al mes de febrero y Asturias registró una caída del 10,7% interanual, 2,7 puntos más que en enero y la segunda mayor caída entre las comunidades autónomas tras La Rioja (-11,2 %). Con ese dato, la producción de la industria asturiana acumula un descenso del 9,4% en el acumulado de los dos primeros meses del año. Además, con la bajada de febrero, son ya cinco los meses de caída de la producción que encadena el sector fabril asturiano, según el INE.

El indicador de producción industrial de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei) también ha detectado caídas continuas en la región desde octubre, aunque el descenso de febrero lo reduce al 2,6%. "Una vez más, el elemento central de este descenso se ha localizado en la rama de metalurgia (‐13%), que sigue sufriendo las consecuencias de la parada del horno siderúrgico cuya reparación se prevé ahora que se extienda hasta el verano", señalaron los analistas de Sadei.

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Junto a la rama de metalurgia, la correspondiente a otras manufactureras también ha experimentado un intenso retroceso, del 18,1% según Sadei, que vincula ese retroceso "a la parada por mantenimiento de las instalaciones de la principal empresa papelera de la región (Ence en Navia) que, además, también ha estado inmersa en un conflicto laboral motivado por un ajuste de la plantilla". En menor medida, otras actividades relevantes también han contribuido a la contracción de la actividad, como transformación de metales(‐3,8%), energía eléctrica, gas y agua (‐1,9%), industria química (‐4,4%) y minerales no metálicos (‐7,5%).