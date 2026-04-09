Los autónomos califican de "salvajada" la subida de las cotizaciones para más de 20.000 trabajadores por cuanta propia de Asturias

Los autónomos asturianos consideran "una salvajada" la subida de las cotizaciones mínimas que afectará a más de 20.000 trabajadores por cuenta propia de la región, que tendrán que pagar 135 euros euros al mes más.

“El Gobierno no descansa en su intento de dar sablazos a los autónomos", señaló Patricia Oreña, presidenta de la asociación de autónomos ATA en Asturias, que explicó que el Gobierno, a través de una orden, "sube un 42% la base de cotización (de 1.000 a 1.424 euros) desde enero de 2026 a los más de 400.000 familiares colaboradores y los más de 800.000 autónomos societarios que tengan rendimientos próximos a 1.000 euros al mes". Según Oreña, "es una salvajada que costará 1.620 euros al año adicionales a cada uno de estos autónomos y en Asturias hablaríamos de más de 20.000" trabajadores.

La Disposición Transitoria 7 del RDL 13/2022 de 26 de julio fijaba una transitoriedad. En 2023 la base mínima era de 1.000 euros para estos colectivos y en 2024 y 2025 se tenía que fijar en Presupuestos. Al no haber presupuestos en esos años, ni tampoco en 2026, la base mínima debería seguir congelada en esos 1.000 euros, entienden desde ATA. “Los autónomos no pueden pagar la incompetencia del Gobierno en sacar adelante unos presupuestos”, aseguró Oreña, que añadió que si la orden que sube las bases mínimas para autónomos y colaboradores no se modifica se darán casos como que en un negocio familiar, el autónomo principal tenga una base media de 1000 euros (la que declara el 60% de autónomos) y su cónyuge que colabora y no es el autónomo principal tenga una base de 1.424 euros al mes. El autónomo principal pagará una cuota 300 euros y el autónomo colaborador de 435 euros.

En España hay más 3,4 millones de autónomos, de los cuales unos 1,2 son societarios o colaboradores de autónomos. En Asturias, esa cifra supera las 20.000 personas.

“No vamos a quedarnos de brazos cruzados, ya hemos hablado con varios grupos parlamentarios para parar esta salvajada y buscar solución inmediata y con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026”, afirmó la presidenta de ATA Asturias, que añadió que "el Gobierno también puede, si quiere, elaborar una norma con rango de Ley que evite este sablazo a estos autónomos asturianos”.

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La mayoría de los autónomos afectados son mujeres de más de 50 años que colaboran en el negocio familiar, especialmente en el mundo rural. Ahora los autónomos no lo han notado en sus cuentas porque no han cambiado la base, pero el año que viene se les regularizaría y supondrá 1.620 euros al año adicionales a cada uno de estos autónomos asturianos