El autor de clásicos como "Yo soy aquel", "Se nos rompió el amor" o "Lo mejor de tu vida" para el que la música en español reclama el premio "Princesa"

Parafraseando una de sus más célebres composiciones, a Manuel Alejandro no se la ha roto el talento de tanto usarlo. A sus 93 años, el músico jerezano atesora una carrera monumental en la música latina que celebran tanto los veteranos que crecieron con esos trajes que les hizo a su medida, de Raphael a José Luis Rodríguez "El Puma", como Rosalía. Apoyados en ese consenso internacional, considerado "el mejor compositor en español del siglo XX", un grupo de instituciones y artistas han vuelto a impulsar este año su candidatura al premio "Princesa de Asturias" de las Artes, un galardón que ya solicitaron en años precedentes y que consideran que en esta edición debería de lograrse.

El Ayuntamiento de Jerez ha sido uno de los organismos en solicitar el galardón para Manuel Alejandro Álvarez-Beigbeder Pérez "por su contribución a la labor del cultivo y perfeccionamiento de la música". Cita la propuesta de la candidatura su "prolífica y dilatada carrera musical como compositor, letrista, pianista y director de orquesta", sus "más de 500 canciones" que forman parte ya de la "historia musical del ámbito hispanohablante" y detallan la lista de los artistas más relevantes a los que brindó su talento: Nino Bravo, Libertad Lamarque, Julio Iglesias, Rocío Jurado, Luis Miguel, Emmanuel, Jeanette...

Detrás de esa lista, la mayoría de los aficionados a la música y gran parte de la población hispanohablante podría descubrir composiones que son ya patrimonio de la humanidad: "Yo soy aquel", una de las más emblemáticas de Raphael, con la que acudió a Eurovisión en 1966, "Como yo te amo", "Señora" o la ya citada "Se nos rompió el amor" para Rocío Jurado, cumbres de la canción melodramática en español, "Lo mejor de tu vida" para Julio Iglesias, "Procuro olvidarte", grabada por Hernaldo Zúñiga, "Lo dudo" y "El amor se acaba" de José José, o la omnipresente balada "Voy a perder la cabeza por tu amor", tan presente en el repertorio de José Luis Rodríguez "El Puma".

El asturiano Manolo Díaz, histórico referente en la industria discográfica en español, refuerza esta dimensión de Manuel Alejandro que le hacen merecedor del galardón: "Ha sido el mejor letrista y compositor de canciones en español que ha existido. Gracias a él, se lanzaron decenas de carreras de artistas latinos, y algunos ya consolidados lograron con los discos de su autoría la cumbre de sus carreras. Se merece como ningún otro el reconocimiento a su contribución a la música en español", manifiesta Díaz.

Otro asturiano que es, igualmente, una referencia en el mundo de la canción romántica en español, Danny Daniel, coincide con el juicio de Manolo Díaz. "Manuel Alejandro es el grande, un grande de siempre; la mayoría de los artistas han cantado sus canciones, todas maravillosas, y considero que debería de haber tenido ese premio en las manos mucho antes. Cuando yo empecé en la música, e incluso antes, cuando estaba jugando al fútbol en Asturias, Manuel Alejandro ya era una estrella componiendo. Han pasado demasiados años, a mi modo de ver, aunque ahora estoy contento de que pueda conseguir el ‘Princesa de Asturias’ de las Artes".

José Ayuso es uno de los promotores de esta plataforma que apoya la candidatura de Manuel Alejandro, en la creencia de que "nadie se merece más este premio que él". Entre los apoyos que está recabando, asegura, está la cantante Rosalía, que le ha trasladado su apoyo a la causa. "Ella está convencida de que Manuel Alejandro es el Picasso vivo de la música latina", explica Ayuso.

El también compositor y expresidente de la SGAE José María Fernández Sastrón asegura que los premios "Princesa de Asturias" tienen "una deuda pendiente con uno de los más grandes representantes de la música española". "Sus melodías y su poesía han trascendido nuestras fronteras, llegando al corazón de varias generaciones a lo largo y ancho de este mundo, cuyas vidas se han visto iluminadas por la banda sonora de este genio contemporáneo que, no sólo merece este premio, sino que lo dignificaría más aún, si cabe, con la inclusión de su nombre, puro arte vivo, en la ya amplia lista de premiados en sus 25 años de historia. Se trataría, sin duda, de un reconocimiento imprescindible que no admite mayor demora”", concluye.

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El compositor jerezano, nacido el 21 de febrero de 1933, hijo del también compositor Germán Álvarez Beigbeder (1882-1969) ya ha obtenido reconocimientos internacionales a su trayectoria, entre los que destacan el Grammy Latino en 2011 por sus 40 años de carrera musical o la Medalla de Oro al Merito en las Bellas Artes de 2013 concedido por el Consejo de Ministros.